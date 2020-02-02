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محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة

الأحد، 02 فبراير 2020 09:45 م
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة جانب من الحضور
قنا - وائل محمد

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ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، والتى تضمنت فى عضويتها كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووجيه عبدالله مدير مديرية التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى المدير المالى والإدارى ومديرى إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية بالمحافظة .

أوضح الداودى - فى تصريحات صحفية اليوم - أنه تم الإعلان فى يونيو الماضى عن مسابقة لشغل وظيفة "نائب رئيس مدينة - سكرتير مدينة - رئيس قرية" وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 103 متقدم منهم 38 لوظيفة نائب رئيس مدينة و 21 لوظيفة سكرتير مدينة، و 44 لوظيفة رئيس قرية، مشيرا إلى أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لعدد من المتقدمين على أن تُستكمل باقى المقابلات لاحقا لاختيار الأنسب من بينهم، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذى بالمحافظة، وتصعيد الكوادر الشابة التى تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإدارى بالوحدات المحلية للمراكز والقرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة  .

 

وأكد الداودى أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة فى اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .جدير بالذكر أنه تم إجراء اختبار تحريرى فى وقت سابق للمتقدمين فى الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية والسمات الشخصية .

 

فى سياق آخر، افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المقر الجديد لمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بمركز صحة الأسرة الأوروبى بمدينة قنا، بحضور العميد وليد البيلى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، وسميحة سعد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.

 

ذكر الدكتور رمضان الخطيب أنه تم نقل مركز إيواء الأطفال المعثور عليهم إلى مركز الصحة الأوروبى بناءا على توجيهات المحافظ خلال زيارته للمقر القديم الكائن بمركز صحة الأسرة بمنطقة الخزان بمدينة قنا وذلك بهدف توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال.

 

أضافت سميحة سعد أن نقل الأطفال إلى المقر الجديد يعد استجابة سريعة لمحافظ قنا رعايةً لهؤلاء الأطفال، وتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة بالأطفال، كما تم توفير عدد من الممرضات والعاملات لهم بالدار الجديد.

محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة (1)
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة
 
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة (2)
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة 
 
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة (3)
محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة

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