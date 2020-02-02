محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4%

فريق المحافظات

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4%، وذلك بأحدى قاعات ديوان عام المحافظة.

وطالب محافظ بورسعيد أبنائه الطلاب، خلال كلمته، بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرا أن الدروس الخصوصية تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، كما تفقدهم القدرة على التفكير، فالدروس الخصوصية تقتل الابتكار وحرية الفكر، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتعليم بالمرحلة الثانوية يعتمد على الفهم ومن سيعتمد على الدروس الخصوصية سيكون خاسر.

حضر اعتماد النتيجة كل من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد : دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، والشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات والمدارس المختلفة.

أخر وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باستمرار برنامج صيفنا مميز للعام الثانى علي التوالى، بعد انتهاء الموسم الدراسى بعد نجاح الموسم الأول، والذى تم من خلاله احتواء تلاميذ مدارس المحافظة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا خلال الإجازة الصيفية واستغلالها فى تنمية المهارات الرياضية والثقافية والفنية لهم.

وأضاف أن المحافظة لن تدخر أى جهد للاستثمار فى تنمية الشباب والأجيال الصاعدة واختيار المميزين منهم للاستمرار فى برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لتمثيل مصر فى الفعاليات المحلية والدولية المختلفة.

ومن جانبها أعلنت هدي صالح مستشارة التعليم، أن برنامج إعداد البطل واختيار المواهب الرياضية أسفر عن اختيار 200 من طلاب المحافظة من البنين والبنات من بين أكثر من 2000 تلميذ وتلميذة من المحافظة، ويتم إعدادهم مع المناطق الرياضية ونخبة من المدربين والمتخصصين للوصول بهم إلى مستوى المنافسة على البطولات المحلية والدولية وقد حققت منطقتى السباحة والكاراتيه تقدما متميزا فى هذا المجال.