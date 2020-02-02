محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع في زراعات النباتات العطرية والطبية

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمراكز المحافظة الخمسة، حيث أكد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي توسعاً كبيراً فى زراعة النباتات الطبية والعطرية والتي لها مردود اقتصادي كبير على عكس الزراعات التقليدية الأخرى.

ولفت الي، أن هناك عدد كبير من المستثمرين بمناطق شرق العوينات والفرافرة نجحوا في زراعة أصناف من هذه النباتات مضيفا أن هناك مزارع للنعناع والريحان، كما أن هناك أحد المستثمرين قام بزراعة 200 فدان جرجير بواحة الفرافرة بغرض تصنيع الزيوت ومستحضرات التجميل.

وأضاف الزملوط، أن بعض المستثمرين اتجهوا لزراعة الخروع والكمون والبردقوش والتوت بهدف إنتاج غذاء دودة القز لتصنيع الحرير وأن هذه الزراعات مستحدثة وتنفذ على مساحات كبيرة وتحظى بدعم كبيرة من جانب المحافظة ووزارة الزراعة، كما أن هذه الزراعات سوف توفر العديد من فرص العمل بالإضافة إلى أنها ستحقق مردود اقتصادي كبير وسيتم نقل تجربة زراعتها إلى صغار المزارعين.

وفي سياق آخر أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن فتح الشارع المجاور لديوان مديرية الأمن بمدينة الخارجة، والمؤدي لحي الأمل.

أكد الزملوط، أنه سيجري فتح الشارع نهاية الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع المديرية والوحدة المحلية لمركز الخارجة، لخدمة السيولة والحركة المرورية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع عدد من الصحفيين ومراسلي المواقع الصحفية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة، تناول اللقاء التأكيد على الدور المحوري للإعلام في الرد على الشائعات ومنع انتشارها ومساندة جهود التنمية بالمحافظة من خلال التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية ووسائل الإعلام المختلفة.

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، لقاءَا مع وفد وزارة الصناعة الذي يزور المحافظة لمتابعة خطة تنفيذ وتجهيز عدد من المواقع التي سيقام عليها ملتقى التمور المصرية الأول بالمحافظة والمقرر إقامته خلال شهر فبراير المقبل حيث وجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات المطلوبة فى الموعد المحدد للخروج بالشكل والتنظيم اللائق وتحقيق الأهداف المأمولة من الملتقى.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت الخميس الماضي، عن الإعداد لاستضافة مهرجان التمور الدولي الخامس خلال الشهر المقبل، ويشارك في المهرجان عدد كبير من مصنعي ومزارعي التمور على المستوى المحلي والدولي والعربي فيما تتولى شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول رعاية المهرجان.