محافظ الوادى الجديد: استغلال مزرعة البحوث الزراعية بالخارجة لإنشاء مجمع سكني

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استغلال مزرعة تابعة لمحطة البحوث الزراعية بمدينة الخارجة في إقامة مجمع سكني وترفيهي وخدمي لأبناء مركز الخارجة.

أكد الزملوط، أنه صدر قرار جمهوري بنقل تبعية قطع أراضي مملوكة للري والتعمير والزراعة للمحافظة لاستغلالها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنمية ،مؤكدا على أن المحافظة، ستتولى سحب 90 فدانا مملوكة لمحطة البحوث الزراعية داخل مدينة الخارجة، وذلك بهدف تحويلها لمشروعات خدمية ومساكن للمواطنين.

أضاف المحافظ أن هذه المساحات تتوسط الكتل السكنية غرب مدينة الخارجة وبها مصارف زراعية تهدد المناطق المحيطة بها وتتسبب في مشاكل للمواطنين مشيرا إلى أنه سيتم تعويض البحوث الزراعية بحوالي 200 فدان خارج المدينة، وأن هذا القرار تم بعد مراجعة الجهات المعنية ،وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة داخل المحافظة والغير مستغلة، وسيتم الابقاء على المباني وعلى الأراضي المزروعة بالنخيل .

وأكد المحافظ، أن استغلال هذه الأراضي سيساهم فى خفض أسعار الأراضي، والتي يترتب عليها انخفاض أسعار الوحدات السكنية لتكون في متناول المواطنين، خاصة الشباب المقبل على الزواج وكذلك انخفاض سعر المحلات التجارية للمساهمة في زيادة الرواج الاقتصادي بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب بكافة مناطق الوادي الجديد.

وأضاف المحافظ إن اغلب الأراضي المملوكة للبحوث غير مستغلة ومزرعة برسيم ونخيل فقط على مساحات صغيرة لافتا أنه من غير المعقول إن تكون هناك مساحات كبيرة من الأراضي تتوسط مدينة الخارجة ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.