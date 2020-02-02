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محافظ السويس يتابع تطوير شبكة الصرف الصحى والحدائق والرصف بالأحياء

الأحد، 02 فبراير 2020 06:02 م
محافظ السويس يتابع تطوير شبكة الصرف الصحى والحدائق والرصف بالأحياء جانب من الزيارة
السويس – السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بجولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرافق العامة والخدمات علي مستوي الأحياء بدأها بمتابعة أعمال التطوير وإنشاء المسطحات الخضراء والحدائق العامة والرصف وساحة انتظار بمنطقة الزراير وطريق المحروسة بحي الأربعين والسويس.

كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير المسطحات الخضراء والأرصفة والجزيرة الوسطي بمدينة السلام 1 بحي فيصل علي طريق السويس القاهرة، مؤكدًا باستكمال الإنارة العامة لتدعيم الحدائق العامة بعدد من أعمدة الإنارة.

وتفقد "صقر"، أعمال صيانة وتدعيم خط الصرف الصحي المتجهة من الحرفيين وحتي محطة الصرف الصحي القديمة بعرب المعمل علي طريق السويس القاهرة.

وأكد محافظ السويس علي الشعبة الهندسية والشركة المنفذة لأعمال الرصف سرعة استكمال الرصف وازدواج طريق الخدمة بداية من مدينة 24 أكتوبر وحتي الموقف الإقليمي بنطاق حي فيصل.

وكلف محافظ السويس رئيس حي فيصل برفع أي إشغالات بمدينة السلام 1ومنطقة المحلات الجديدة بسور الموقف الإقليمي لسيارات الأجرة، والتأكيد علي رفع لافتات الإعلانات العشوائية وعمل محاضر للمخالفين.

رافق محافظ السويس في الجولة العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين وفاتن إبراهيم رئيس حي فيصل ووجدي السيد، مدير عام الطرق ومحمود زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإيمان فخري، مدير جهاز الإنارة العامة بالمحافظة وعادل خشانة، مدير جهاز التجميل والحدائق وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي الأربعين ومحمد فتحي، مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة ورضا عبود، نائب مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد أمام مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين وممثلي الشعبة الهندسية وإدارة المرور وشرطة المرافق.

من ناحية أخرى قام خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس واللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن وأمل إبراهيم، رئيس حي السويس وعالية فريد، رئيس حي الجناين والعميد هيثم الشوربجي، مأمور قسم الجناين والعقيد شريف السرساوي، مدير شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة علي مستوي حي السويس وحي الجناين، لإزالة تعديات علي 117 فدان عبارة عن أحواض مزارع سمكية مقسمة من قبل بعض المواطنين بمنطقة أرض اللاجون، وتم استرداد الأراضى، والتحفظ عليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل حي السويس.

كما تم تنفيذ عدد25 قرارً إزالة لتعديات مباني علي أملاك الدولة بمنطقة اللاجون، و6 قرارات إزالة لرفع إشغالات وأكشاك مخالفة بسور جراج ومشتل حي الجناين بميدان أحمد حلمي بدر بالجناين، وفي اطار بدء الموجة الـ 15 لإزالة التعديات والإشغالات علي مستوي المحافظات.

شارك في الحملة كلا من أحمد شعبان، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وفاتن عبد الغني، مدير الإدارات الهندسية بحي السويس ومحمد فتحي، مدير إدارة الطوارئ بجهاز النظافة وغريب شحاته، مساعد رئيس حي السويس ومحمد خالد، مدير التنظيم بحي السويس ومايكل وليم، مدير الإدارات الهندسية وأحمد رشاد، مدير التنظيم بحي الجناين وقوة من شرطة المرافق وعدد من الفنيين وإدارة التنظيم بحي الجناين وحي السويس.


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عبد المجيد صقر

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