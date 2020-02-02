محافظ أسيوط : جلسات دعم نفسى لأسرة ضحية الختان بمنفلوط

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعليماته، بتوفير كافة الدعم المادى والنفسى لأسرة الطفلة " ندى " البالغة من العمر 12 عاماً ضحية الختان بمركز منفلوط ،موجهاً التضامن الاجتماعى ووحدة حماية الطفل وفرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ،بمتابعة أسرة الفتاة وتقديم كافة سبل الدعم لهم ،بالاضافة إلى عقد ندوات توعية لاهالى القرية بخطورة ظاهرة ختان الاناث.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد ندوة " الختان جريمة " بقرية الحواتكة بمركز منفلوط ،فى إطار برنامج وعى بحضور الدكتور مجدى حلمى مستشار وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والعشرات من أهالى القرية " رجال وسيدات وفتيات " ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والتى بدأت بالوقوف دقيقة حداد على روح " ندى " ضحية الختان ثم استعراض التوعية بخطورة ختان الاناث واثره النفسى والصحى على الفتيات محذرا من عقوبة المتسببين فى تلك الجريمة ومن يقوم بها وتجريم القانون المصرى لها وتم خلال الندوة الاستماع الى وجهات النظر والاجابة على تساؤلات الاهالى .

وقال محافظ أسيوط،أنه فور حدوث الواقعة كلف الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال العيادة الطبية التى حدثت بها الواقعة فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش المستمر على العيادات والمستشفيات الخاصة والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والتراخيص، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية والابلاغ الفورى عن أى مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الاماكن المخالفة مشيرا الى ان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم" 10187" الخاص بالواقعة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط، وعلى الفور تم توجيه فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومنار كامل مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة ومروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة لتقديم واجب العزاء لاسرة الطفلة " ندى " فضلا عن توجيه كافة اوجه الدعم لاسرة الضحية واشقائها حتى يتغلبوا على اثار تلك الواقعة بالاضافة الى عقد ندوات توعية بالقرية وباقى قرى المحافظة للتوعية بخطورة ظاهرة ختان الاناث .

وناشد اللواء عصام سعد المواطنين بالبعد عن تلك الظاهرة التى تمثل خطورة على الحياة مشيدا بجهود الدولة بكافة مؤسساتها لمواجهة تلك الظاهرة فضلا عن حملات التوعية والمبادرات التى اطلقتها الدولة لحماية حقوق الاطفال كما حث رجال الدين الاسلامى والمسيحى بتكثيف الجهود لنشر الوعى بخطوة ختان الاناث .