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محافظة مطروح تكشف تفاصيل استقبال العائدين من الصين وإخلاء مستشفى النجيلة

الأحد، 02 فبراير 2020 01:25 ص
محافظة مطروح تكشف تفاصيل استقبال العائدين من الصين وإخلاء مستشفى النجيلة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى

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أصدرت محافظة مطروح، بيانا توضيحيا، حول ما يثار عن تحويل مستشفي النجيلة المركزي كحجر صحي، للمصريين العائدين من الصين، وكيفية التعامل الصحي الآمن، في التعامل معهم، والحرص على عدم انتقال الإصابة بفيروس كورونا إلى داخل البلاد، من خلال وضعهم تحت الملاحظة الطبية، في مكان آمن لمدة 14 يوما، قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.  

 وقال البيان الصادر عن المحافظة، بتكيف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لطمأنة المواطنين، وقطع الطريق على الشائعات المغرضة، أنه "تأكيداً على حرص الدولة المصرية مع تكاتف جميع أجهزتها، من أجل رعاية أبنائها والاطمئنان عليهم بالداخل والخارج، فإن ذلك الإجراء هو مجرد إجراء احترازي، تقوم به الدولة للاطمئنان على أبنائها العائدين من الصين، وأغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراة من طالبي العلم، وتوفير سبل الإعاشة والإقامة لهم مع التأمين الطبي التام، للتأكد من عدم حضانة الفيروس، خلال مدة 14 يوما، ومن يتأكد سلامته سيغادر، مع العلم بأنه لا يوجد حالة واحدة ظهرت عليها الأعراض فى الخارج، ومن سيُشتبه في إصابته أو يعانى من مرض مزمن، سينقل من فندق القوات المسلحة، بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، إلى مستشفى النجيلة، المجهزة حالياً بأحدث أجهزة العناية المركزة، ليخضع بشكل تام للحجر الصحي داخل المستشفى" .

 وأضاف البيان، أنه تم التنسيق لتوزيع أطباء مستشفى النجيلة، على الوحدات الصحية بمنطقة النجيلة، وهي 3 وحدات، بعد تجهيزها بجميع الأجهزة الطبية اللازمة، واستقبال المرضى فيها، وتقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، مع توجيه قوافل طبية متكاملة تضم 9 سيارات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي مدن النجيلة وبرانى والسلوم.

 وأشار بيان محافظة مطروح، إلى أنه سيتم عودة أبناء مصر، من الصين، على متن طائرة خاصة، يرافقهم فريق طبي مصري خاص، مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة .

 كما سيتم العمل على رفع كفاءة الحجر الصحي بمنفذ السلوم البرى واستكمال تجهيزه وتهيئته، لاستقبال أية حالات طارئة عبر المنفذ فى أي وقت، للفحص والكشف الطبي عليها ضد أية أوبئة أو أمراض معدية أخرى.

 واختتم البيان بأن الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وجميع أجهزتها، لا تألوا جهداً فى الحرص على أبنائها وحمايتهم، والاطمئنان عليهم ورعايتهم، ومنع أي إضرار بهم سواء داخل مصر أو خارجها .

 وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد وصلت إلى محافظة مطروح، يوم الجمعة، بشكل مفاجئ مرة أخرى، بعد زيارتها الغير معلنة مساء الأربعاء الماضي، لتفقد مستشفى النجيلة المركزي، غربي مرسى مطروح بنحو 70 كيلو متر، للإشراف على تنفيذ إخلاء مستشفى النجيلة، وتحويلها إلى حجر صحي لأية إصابات محتملة أو مشتبه فيها من بين العائدين من دولة الصين أو أية دول أخرى، إلى جانب تخصيص فندق المشير التابع للقوات المسلحة، لإقامة العائدين من الصين إلى مصر تحت الملاحظة الطبية.

 

 

 

 


محافظة مطروح

فيروس كورونا

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