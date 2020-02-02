محافظة شمال سيناء :حصر المناطق المخصصة للاستثمار في كافة القطاعات

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن الدولة وكافة الأجهزة المعنية ،تدعم وتشجع الاستثمار على أرض سيناء ، وذلك فى اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، وبرئاسة المحافظ وضم الاجتماع كلًا من العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد .

ونقل بيان لمحافظة شمال سيناء عن محافظ شمال سيناء قوله، أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تيسير الاجراءات ،لتشجيعهم على اقامة المشروعات ، مطالبا مسئولى الاستثمار والمحاجر والزراعة والتخطيط العمرانى بحصر المناطق المخصصة للاستثمار في كافة القطاعات واعداد مخطط بها وارساله الى المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى لطرحها على المستثمرين ، ومن بينها : مناطق الاستثمار الصناعى والزراعى والمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة بوسط سيناء ومنطقة صناعات الملح بالروضة ومناطق الانتاج الداجنى ببئر العبد ووسط سيناء ومنطقة الصناعات الحرفية بالعريش .

وطالب المحافظ ،بسرعة مخاطبة الجهات السابق، الموافقة لها على اقامة مشروعاتها وتخصيص أراضى لها في المحافظة ،مشددا على تحديد مهلة 60 يوما يتم بعدها حفظ الطلب في حالة عدم تحرك الجهة .

ومن جانبه أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ،أنه يتم اخطار المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى بالمساحات والمناطق المخصصة والمخططة للاستثمار ليتولى عرضها على المستثمرين ،مشيرا إلى القرارات الجمهورية السابقة بإنشاء المنطقة الصناعية بوسط سيناء ضمن المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية .

وأكد أشرف عليوة مدير مكتب خدمة الاستثمار على تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الاجراءات وفقا لتوحيد الموافقات من مختلف الجهات المعنية .

وعرض بعض المطالب الخاصة باقامة منطقة صناعية للملح على مساحة 4.2 كيلو مترات فى الروضة ، اعتماد اقامة 3 مناطق للانتاج الداجنى على مساحة 500 فدانا لكل منطقة .

وأعلن المهندس أحمد القصاص مدير المناطق الصناعية أنه يجرى منح المستثمرين وأصحاب المشروعات تيسيرات وحوافز تشجيعية فى مختلف الفمناطق الصناعية بالمحافظة ، ومنها : استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض ، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز مشيرا الى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين بعد ترفيقها ، وأن عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة ،حيث تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجارى دراستها وانهاء اجراءاتها .

فى سياق أخر أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، على سرعة استكمال المرافق الخدمية فى جميع مناطق مدينة العريش من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتليفونات بالتوازى، مشيرا إلى توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتعليماته المشددة بإعادة الشىء لأصله ،مع سرعة انجاز الأعمال الجارية .

وأعلن خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته ، وبحضور اللواء السيد هاشم مساعد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، المهندس محمد عابد مدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء ، وعدد من القيادات وممثلى شركات المقاولات العاملة فى مشروع شبكة المياه الجديدة أن الاجتماع بهدف اعطاء دفعة قوية للمشروعات الجارى تنفيذها والعمل على اعادة الشىء لأصله واعادة رصف الطرق والشوارع فى المناطق الجارى العمل بها، على أن يتم البدء بمنطقة المساعيد تليها باقى المناطق والزام الشركات العاملة بذلك ، وأنها ستكون عملية مشتركة بين مجلس مدينة العريش وشركة المياه وباقى الشركات العاملة على مستوى القطاعات الخمسة

وأشار الى أنه سبق حصر الأماكن المقرر اعادة الشىء لأصله فيها عن طريق 4 شركات مقاولات وبعض المكاتب الاستشارية ،على أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ وتكليف مقاول واحد بها حرصا على سرعة الانجاز ، وأن تكون هناك لجنة استشارية للمتابعة والتأكد من انهاء كافة الأعمال المطلوبة .

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة للشركات المنفذة باعادة الشىء الى أصله فور الانتهاء من جميع الأعمال حيث تبدأ تسوية الشوارع وتمهيد الطرق والشوارع وازالة المخلفات الناتجة عن عمليات الحفر كمرحلة أولى على أن يتم اعادة الشىء لأصله ورصف جميع الشوارع والطرق فور الانتهاء من كافة أعمال الحفر والردم بعد الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه الجديدة .