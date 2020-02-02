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محافظة القاهرة تنظم اليوم ندوة لريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار

الأحد، 02 فبراير 2020 05:00 ص
محافظة القاهرة تنظم اليوم ندوة لريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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يشارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى الندوة التى تنظمها محافظة القاهرة تحت عنوان " ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد والاستثمار للشباب "، اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. 
 
وأوضح محافظ القاهرة،  أن الندوة تأتى في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة مشيراً إلى أن العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيشاركون فى الندوة لنقل خبراتهم للشباب .
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الندوة ستناقش مفهوم ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة مع التركيز على ابراز دور المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد وتوضيح دور جهاز المشروعات الصغيرة فى دعم مشاريع الشباب وحجم التمويل الذى تقدمه وطرق الحصول عليه .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الندوة ستستعرض دور المحافظة فى تنمية وتشجيع البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل مع عرض نماذج لمشروعات ناجحة لتكون محفزاً للشباب على الاقتداء بها .
 
وفى السياق تنظم محافظة القاهرة 3 فبراير القادم اول ملتقى توظيفى لها، تحت عنوان "استثمار الشباب" ، وذلك لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة​ صباحا حتى الخامسة مساءا، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتاهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى، بالإضافة إلى مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحديقة الجزيرة امام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل .
 
وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به اعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على اهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وانشطة داخل المحافظة.
 

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