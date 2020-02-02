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مجهولون يفتحون النار على ملهى ليلى بميدان تقسيم فى تركيا

الأحد، 02 فبراير 2020 06:36 م
مجهولون يفتحون النار على ملهى ليلى بميدان تقسيم فى تركيا الشرطة التركية
كتب- هاشم الفخراني

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فتح مجهولون النار من إحدى السيارات على إحدى الملاهى الليلية فى تقسيم بإسطنبول. نتيجة للهجوم أصيب شخص كان ينتظر أمام النادي بجروح خطيرة.

 

ووقع الحادث بشارع مشروعيت بمنطقة تقسيم بإسطنبول، ليفر الجناة على الفور بعد وقوع الحادث، وقد أصيب أو.ت بإصابة خطيرة وتم نقله لمستشفى شيشلى حميدية أتفال التعليمى.

 

وانتقلت فرق الأمن عقب وقوع الحادث ليتم إلقاء القبض على 4 من المشتبه بهم.

 

نظمت الآلاف من النساء التركيات مسيرة احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد، احتفالًا باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وانضم عدد كبير من السيدات للمسيرة التي انطلقت من ميدان تقسيم بإسطنبول ووصلت حتى شارع الاستقلال، بينما سمحت السلطات التركية لمجموعة السيدات اللاتي حملن لافتات تندد بالعنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء بالسير في شارع الاستقلال لبعض الوقت، إلا أن الشرطة تدخلت في نهاية الأمر لتفريق المتظاهرات.

 

وذكر موقع تركيا الآن، أن الشرطة قامت بالاعتداء على النساء المشاركات بالمسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات التي تجمعت للتنديد بما تشهده تركيا من جرائم عنف وقتل بحق المرأة، فيما تساند المعارضة الحركات النسوية التي تنادي بتغيير القوانين التي تسببت في إفلات مرتكبي الجرائم ضد النساء من العقاب.

 

 


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تركيا

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ملهى ليلي

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