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للتصدى لفيروس كورونا.. لجنة تفتيشية على "حميات بنها" لمتابعة سير العمل

الأحد، 02 فبراير 2020 10:08 ص
للتصدى لفيروس كورونا.. لجنة تفتيشية على "حميات بنها" لمتابعة سير العمل اللجنة أثناء مباشرة عملها وتفتيشها على مستشفى بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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ترأس الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، لجنة تفتيشية من مديرية الصحة للمرور على مستشفى حميات بنها، وذلك للإطلاع على سير العمل فى جميع الأوقات المختلفة خاصة فى غضون رفع درجة استعداد مديرية الصحة بالقليوبية للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على المجهود الكبير المبذول للوصول بالمستشفى إلى هذا المستوى فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مع التوسعات المستمرة بالمستشفى، حيث تم مؤخرا التوسع فى قسم الأطفال بالمستشفى ليسع ٣٠ سرير فى طابقين متتاليين، وقد سبق أن تم افتتاح العناية المركزة الخاصة بالأطفال سعة ٦ أسرة.

وطالب وكيل الوزارة، من الجميع بذل المزيد من الجهد خاصة وأن المستشفى هى المستشفى الأم بالقليوبية وتعد حائط الصد الأول ضد الأمراض المعدية شديدة الخطورة، وجدير بالذكر أن قسم العزل بالمستشفى يتكون من ٤ غرف تشكل ٨ أسرة بالإضافة إلى غرفة العزل فى العناية المركزة.

وجاءت الجولة بمشاركة كل من الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى بالقليوبية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة الطواريء، والدكتورة إبتسام طارف مدير إدارة الحميات بالقليوبية، والدكتور حسانين مسؤول المستلزمات الطبية، والدكتور أحمد من إدارة الطوارئ، ونورا مساعد رئيسة التمريض بمديرية الصحة.

وكان قد أعلن الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استعداد المحافظة الكامل لمواجهة الطواريء، فى ظل الإجراءات الوقائية التى تتخذها وزارة الصحة لمواجهة فيرس كورونا، عن طريق 5 أقسام للعزل داخل 3 مستشفيات للحميات، وهى طوخ وبنها وقليوب، بجانب قسم الحميات بمستشفى بهتيم وشبين القناطر.

وأضاف "الطباخ"، فى تصريح له اليوم، أنه تم إلحاق المستشفيات العامة والنوعية بغرف للعزل مزودة بمستلزمات العزل وواقيات شخصية، لعزل أى حالة يتم الاشتباه بإصابتها بأى أعراض فيروسية.

وأكمل وكيل صحة القليوبية، أن هناك اتصالا مباشرا بجميع مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع مديرى الإدارات الصحية والإدارات الفنية بمديرية الصحة، ومسئولى الترصد على مستوى المحافظة، ومدير لجنة الأزمات بالمحافظة، ومدير الوقائى بمديرية الطب البيطري، ومدير الإرشاد.

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (1)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (2)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (3)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (4)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (5)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 

لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها (6)
لجنة الصحة أثناء زيارتها لمستشفى بنها

 


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

فيروس كورونا

كورونا

حميات بنها

مستشفيات العزل بالقليوبية

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