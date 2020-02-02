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لجنة التظلمات بالرقابة المالية ترفض تظلم محمد العبار لاعتماد دراسة "أمريكانا"

الأحد، 02 فبراير 2020 10:38 م
لجنة التظلمات بالرقابة المالية ترفض تظلم محمد العبار لاعتماد دراسة "أمريكانا" رجل الأعمال محمد العبار
كتب هانى الحوتى

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رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من رجل الأعمال محمد العبار، المساهم الرئيسى بالشركة المصرية للمشروعات السياحية - أمريكانا، من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، برفض دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة.

 

وكانت صفقة استحواذ شركة "أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى الإماراتية"، المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، على أمريكانا مصر، قد تعثرت بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية الدراسة المعدة من المستشار المالى المستقل (شركة فينكورب للاستشارات المالية) لسعر سهم أمريكانا بالبورصة المصرية، وطالبته بتعيين مستشار مالى آخر وتقديم عرض شراء جديد خلال شهر.

 

وتعود بداية أزمة شراء رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار لأمريكانا مصر إلى مطلع شهر إبريل عام 2018، بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على استثناء "أديبتيو"-المملوكة للعبار- من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر، استكمالاً لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

 

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، ليطالب بعدها مساهمى الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

 

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه، فى حين يتداول حالياً بالبورصة المصرية قرب 13 جنيها.

 

 إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت يوم الخميس الماضى، عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، فى حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيه للسهم.


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الرقابة المالية

اديبيتو

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امريكانا

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