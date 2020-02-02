كل ما تريد معرفته عن دار الضيافة بجامعة القاهرة وخدماتها

كتب محمد صبحى

تقع دار الضيافة بجامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي بجوار كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتتبع الأمانة العامة للجامعة والتي تقوم بإدارته والإشراف عليه، ويترأس دار الضيافة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ويشرف عليها الدكتور محمد المسلمى، استاذ الرقابة الصحية والأغذية واللحوم بكلية الطب البيطرى .

وتقدم دار الضيافة خدمات إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الموظفين وطلاب الدراسات العليا، وذلك من خلال المطعم الرئيسي للدار بجانب وجود قاعتين مخصصتين للمؤتمرات والندوات أو تناول الغذاء، بالإضافة إلي تقديم الدار خدماته للطلاب من خلال منفذ خلفي يسمي " تيك أواي ".

ويوجد داخل الدار 22 غرفة سكنية منهم 16 غرفة فردية و6 غرف زوجية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من داخل جامعة القاهرة والجامعات الأخرى داخل مصر وخارجها، ويشترط الإقامة داخل الدار أن يكون من أعضاء هيئة التدريس أو تقديم طلاب الدراسات العليا إفادة من الكلية أنهم يقوموا بعمل دراسات عليا داخلها، إلي جانب قيام الدار بإقامة الحفلات والمناسبات وتوفر الغذاء للكليات في حال طلبهم ذلك أو في حالة وجود مؤتمرات بها أو بإدارة الجامعة.

ويضم الدار أكثر من 25 موظف مع وجود مراقب مالي لإدارة الصناديق الخاصة ويبدأ العمل به منذ الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساًء أو وفقًا لمتطلبات العمل،وحسب احتياجات الجامعة.

وعلى جانب آخر أعلنت كليات الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 / 2020 فيما تواصل باقى كليات جامعة القاهرة عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية وعمليات الرصد تمهيدا لإعلان النتائج تباعا فى مختلف الكليات ، على أن يتم الانتهاء من إعلان نتائج كافة كليات الجامعة فى منتصف مارس المقبل .

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى2019 /2020.

واعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.