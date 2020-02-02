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قيادات صناعة الغزل والنسيج يحددون روشتة التطوير فى ندوة "اليوم السابع"

الأحد، 02 فبراير 2020 03:32 م
قيادات صناعة الغزل والنسيج يحددون روشتة التطوير فى ندوة "اليوم السابع"
كتب عبد الحليم سالم - تصوير سامى وهيب

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استضافت جريدة "اليوم السابع" اليوم قيادات صناعة الغزل والنسيج فى مصر، للحديث حول التحديات التى تواجه الصناعة ومستقبلها بعد البدء فى خطة تطوير للشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه.. وستنشر الندوة لاحقا.

 

وشارك فى الندوة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات.

 

كما شارك فى الندوة، التى أدارها الزميل أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد، المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة"، والمهندس إبراهيم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان، بجانب عدد من الزملاء .

 

وتطرقت الندوة إلى أبرز التحديات التى تواجه الصناعة ومن أبرزها صعوبة الحصول على تمويل مناسب، بجانب توقف تحديث المصانع منذ سنوات طويلة علاوة على تحديد 7 دول فقط لاستيراد القطن قصير التيلة منها والتباين فى مساحات القطن المنزرعة.

 

كما تطرقت إلى خطة تطوير الصادرات، وزيادتها لنحو 12 مليار دولار، بحلول عام 2025، وسبل تحقيق الشركات العامة والخاصة المناسبة المطلوبة من خلال تخفيض سعر الغاز لمصانع الغزل والنسيج لنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 5 دولارات حاليا.

 

كما تطرق الحضور إلى خطة تطوير شركات القابضة للقطن ودمج الشركات فى كيانات قوية، منها 9 شركات غزل ونسيج وملابس وشركة قطن واحدة، بجانب مناقشات حول آلية تداول القطن الجديدة وأسباب إحجام القطاع الخاص عنها فى محافظتى بنى سوف والفيوم، إضافة إلى أهمية إغلاق محالج "تحت بير السلم" التى تؤثر على سمعة القطن المصرى، والذى بدأ يستعيد عرشه تدريجيا من خلال إنشاء محلج الفيوم كخطة لدمج كل المحالج فى 11 محلجا فقط، بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، وسيتم نشر كافة تفاصيل الندوة لاحقا.

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (1)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (2)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (3)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (4)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (5)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (6)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (7)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (8)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (9)
 

 

ندوة مستقبل صناعة الغزل والنسيج (10)

شركات القطن

تطوير صناعة الغزل والنسيج

قطاع الاعمال العام

صادرات الملابس

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