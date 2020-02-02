سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء في أولى جلسات فبراير

الأحد، 02 فبراير 2020 02:50 م
قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء في أولى جلسات فبراير بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% خاسرا 38.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 31.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7001.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسراً 53.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4868.71 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 203.6 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتى عبر 8997 صفقة.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.73%، تليه شركة ريم العقارية بنسبة 9.90%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.53%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.03% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.16%.
 
وفى سياق متصل وفى سياق متصل بلغت قيمة التداول في سوق خارج المنصة الكويتية، المعروف اختصاراً بـ"أو تي سي"، نحو 3.8 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 يناير 2020.
 
وبحسب تقرير شركة "الموازي دوت كوم"، بلغت أحجام التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي نحو 15.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 959 صفقة.
 
وقالت إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 7.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار تمت عبر 944 صفقة.
 
وأضافت أن الصفقات الخاصة بلغت تداولات أسهمها 8.1 مليون سهم بقيمة 178.8 ألف دينار تمت عبر 15 صفقة.

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة