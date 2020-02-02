فيديو.. تعرف على نسب تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

ينشر "اليوم السابع" الفيديو الذى عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يوضح الفيديو المشروعات الجارى تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب تنفيذ المشروعات .

وفى آخر اجتماع لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، قرر عقد اجتماع أسبوعى مع قيادات الوزارة وشركات المقاولات .

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن رئيس الوزراء يتابع سير العمل بالمشروع بشكل يومى، مؤكدًا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من هذا المشروع القومى الهام، وبأعلى جودة مُمكنة، لأنه يُعد أحد المشروعات التى ستحقق جودة الحياة للمواطن المصرى.

وقرر وزير الإسكان عقد اجتماع أسبوعى بين مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، فى موقع تنفيذ المشروع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أجل دفع معدلات العمل، وتذليل العقبات فى أسرع وقت ممكن.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للمشروع حتى الآن، حيث قامت شركات المقاولات المُنفذة للمشروع بزيادة أعداد العمال والمعدات بالموقع، من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتم التوجيه بسرعة صرف المستخلصات المالية للشركات.

وخاطب الدكتور عاصم الجزار، مسئولى شركات المقاولات قائلًا: "هذا مشروعكم.. يجب العمل بأقصى سرعة.. والتواصل اليومى مع مسئولى الوزارة، واستشارى المشروع، لحل أى مشاكل تواجه التنفيذ".

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الوزير، أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.