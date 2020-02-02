فوز 44 مشروعا بحثيا لطلاب المدارس بمعرض القاهرة السادس للعلوم والهندسة.. صور

نظمت مديرية التربية و التعليم بالقاهرة المعرض السنوى السادس للعلوم والهندسة، برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وحسين مدير إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد محمد عطية حرصه واهتمامه على مشاركة الطلبة الباحثين من الطلبة فهم مستقبل مصر فيجب أن نعدهم جيدا ونثقل مهاراتهم وندعم مشروعاتهم وابحاثهم العلمية، موضحا أنه شارك الطلبة الباحثين من الـ32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة، وعقدت فاعليات المعرض فى مقر المدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، كما يعد المعرض أحد الاليات التنفيذية لمبادرة الدولة نحو مجتمع يتعلم_ يفكر _ يبتكر.

وأشار إلى أنه يهدف إلى خدمة وتطوير بيئة والبحث العلمى ودفع الابتكار فى مصر عن طريق ربط البحث العلمى بالابتكار.

وشارك فى المعرض أحمد شعبان مدير عام الإدارة، كما تفقد محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات أعمال الطلاب وأبحاثهم داخل المعرض، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور إسماعيل السنوسى منسق عام مجلس أمناء القاهرة وعضو هيئة التحكيم، حيث تم مناقشة الطلبة فى مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية وحثهم على الإصرار والعمل المستمر من أجل تحقيق أحلامهم وتمنى لهم مستقبل مشرق معبرا عن امتنانه بهم.

كن جانبه أكد السنوسى على رعاية المبتكرين والباحثين من الطلبة وتأهيلهم للعمل فى فريق الإنجاز والتطوير، الذى يهدف إلى التطوير والانجاز و المشاركة فى تحقيق روية مصر 2030، فيما أوضح علاء حسين، أنه شارك من جميع الإدارات تعليمية طلاب بواقع 35 مشروعا بالمرحلة الابتدائى إلى الصف الثانى الإعدادى، كما شارك 102 مشروعا من طلاب الصف الثالث الإعدادى إلى الصف الثالث الثانوى، مشيرا إلى أن هذه المرحلة يتم تأهيل المشروعات الفائزة إلى معرض الجمهور حيث تم اختيار 44 مشروعا من خلال لجنة تحكيم تتكون من أساتذة من جميع التخصصات العلمية من جامعة عين شمس وخبراء التعليم.

وأوضح علاء حسين أنه عقب صعودهم للجمهورية يتم تأهيلهم لمنحة مسابقة ايسل على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تكريم الطلبة الباحثين خلال معرض القاهرة.