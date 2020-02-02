فضيحة جنسية للرياضة الفرنسية.. أيقونة التزحلق على الجليد اغتصبها مدربها

كتب محسن البديوى

اعترف الفرنسي جيل باير، المدرب السابق للتزحلق على الجليد، بإقامة علاقة حميمة والاعتداء الجنسي المتكرر على بطلة فرنسا سارة أبيتبول، عندما كانت في منتصف عقدها الثاني.

Le courage de Sarah #Abitbol qui a brisé l'omerta en témoignant de ce qu'elle a subi à l'âge de 15 ans. @MarleneSchiappa @RoxaMaracineanu pic.twitter.com/PE4ljzixwv — L'Obs (@lobs) January 29, 2020

ونقلًا عن "روسيا اليوم"، بعد أن قامت أبيتبول صاحبة برونزية بطولة العالم للتزحلق على الجليد عام 2000 باتهام باير البالغ 62 عاما باغتصابها في السابق، اعترف الأخير بفعلته قائلا: "أنا اعترف أنني أقمت علاقة حميمة مع أبيتبول.. أدرك تماما أن ما حصل بيننا غير مقبول نظرا لمركزي وعمر سارة في ذلك الوقت.. لقد ارتكبت خطأ فادحا وسببت لها أذى نفسيا عميقا، أشهر بالندم الشديد وأعتذر بشدة".

وجاءت اعترافات باير بعد أن صُدم الرأي العام الفرنسي بكتاب أصدرته أبيتبول "أيقونة التزحلق على الجليد في فرنسا"، بطلة فرنسا عشر مرات، حمل عنوان "كان صمتا طويلا" اتهمت فيه باير باغتصابها عندما كانت قاصرا بين عامي 1990 و1992 أي بالفترة التي كان عمرها بين 15 و17.

ونقلت صحيفة فرنسية عن أبيتبول البالغة من العمر حاليا 44 عاما قولها: "لقد أمضيت الليلة في الخارج عندما كان عمري 15 عاما.. لقد استغل ضعفي.. إلى اليوم أشعر بالخوف عندما أغادر المنزل".

الجدير بالذكر أن أبيتبول ليست المتزلجة الوحيدة التي خرجت عن صمتها واتهمت باير باغتصابها، فقد قامت هيلين غودار التي مثلت المنتخب الفرنسي نهاية السبعينيات باتهام باير بأنه أرغمها على ممارسة الجنس معه عندما كان عمرها 13 أو 14 عاما.