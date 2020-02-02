غرف شركات السياحة: ننتظر قرارات السعودية بشأن العمرة والحج وأزمة كورونا

كتب عامر مصطفى

قال محمد عثمان، نائب رئيس غرف شركات السياحة، إن هناك مخاوف من قبل المعتمرين بشأن فيروس كورونا ومدى الإصابة بالفيروس في حال الاختلاط مع الوافدين من دول أخرى لأداء العمرة، موضحاً أن شركات السياحة انتهت من برامجها لسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي السعودية.

وتابع محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج اليوم، تقديم الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، أن غرف شركات السياحة تنتظر رد فعل المملكة العربية السعودية بشأن المعتمرين الصينيين، وهل سيكون هناك منع للوفود المعتمرة من الصين أم لا.

وأكمل نائب رئيس غرف شركات السياحة، ننتظر قرارات مهمة فى الفترة المقبلة بشأن الوفود القادمة من الصين لأداء العمرة، أنه وفقا لقرارات المملكة ستتخذ الغرف السياحية قراراتها بشأن الوفود الصينية، للحفاظ صحة المعتمرين.