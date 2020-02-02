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غرف شركات السياحة: ننتظر قرارات السعودية بشأن العمرة والحج وأزمة كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 08:25 م
غرف شركات السياحة: ننتظر قرارات السعودية بشأن العمرة والحج وأزمة كورونا أرشيفية
كتب عامر مصطفى

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قال محمد عثمان، نائب رئيس غرف شركات السياحة، إن هناك مخاوف من قبل المعتمرين بشأن فيروس كورونا ومدى الإصابة بالفيروس في حال الاختلاط مع الوافدين من دول أخرى لأداء العمرة، موضحاً أن شركات السياحة انتهت من برامجها لسفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي السعودية.
 
 
وتابع محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج اليوم، تقديم الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC، أن غرف شركات السياحة تنتظر رد فعل المملكة العربية السعودية بشأن المعتمرين الصينيين، وهل سيكون هناك منع للوفود المعتمرة من الصين أم لا.
 
 
وأكمل نائب رئيس غرف شركات السياحة، ننتظر قرارات مهمة فى الفترة المقبلة بشأن الوفود القادمة من الصين لأداء العمرة، أنه وفقا لقرارات المملكة ستتخذ الغرف السياحية قراراتها بشأن الوفود الصينية، للحفاظ صحة المعتمرين.
 

وحذرت وزارة الصحة والسكان المعتمرين، من التواجد فى أماكن الزحام والتجمعات الكبيرة أثناء أداء مناسك العمرة ، مؤكدة ضرورة اتباع التعليمات الوقائية بارتداء الكمامات ذات اللون الأبيض التى تحمى من انتقال الفيروسات والأوبئة مثل كورونا.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع رحلات العمرة التى تخرج من مصر يتم توعيتهم بضرورة اتباع تعليمات الحجر الصحى بالمطارات منعا لإصابتهم بأى أمراض وبائية كارتداء الكمامات والحرص على النظافة الشخصية وغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون والمطهرات بصفة مستدامة مع عدم لمس الأسطح المختلفة فى الأماكن التى يتردد عليها المعتمرين.

 


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