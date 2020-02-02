غدًا.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، عن الانتهاء من مرحلة رصد وتجميع الدرجات، وأعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020، مشيرًا إلى أنه يجرى الآن عملية الجمع وسيتم إعلان النتيجة الأسبوع الجارى وقد تكون غدًا الاثنين.



وأوضح خليل لـ"اليوم السابع"، أنه فور اعتماد النتيجة من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.



وفى سياق متصل، كان قد اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81.9% تليها إدارة أكتوبر 81.3% ثم إدارة الشيخ زايد 79.7%.



وأعلن المحافظ أن إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة 81.97% وحصلت ادارة اكتوبر على المركز الثانى بنسبة 81.38%، وحصل أدارة الشيخ زايد على المركز الثالث بنسبة 79.76 %، وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأبناء المحافظة من طلاب الشهادة الإعدادية بعد تفوقهم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.



وأوضح خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم أنه نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 77.72% حيث بلغت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والدارسات نسبة النجاح 100% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 76.92% حيث كانت نسبة النجاح فى مادة الدراسات 100% ومادتى الرياضيات واللغة الأجنبية 96.15.%



وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدًا أن نسبة النجاح مرتفعة .