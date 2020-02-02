غدا قطع المياه عن 3 مناطق بمدينة شبين القناطر لمدة 7 ساعات لإجراء غسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر ٧٠٠ مم بفرع شبين القناطر، المغذي لقري "القشيش الجعافره ونوي" مما يؤدي إلي ضعف المياه وانقطاعها، غدا الاثنين الموافق ٣ فبراير 2020، من الساعه 6 مساءا حتي الساعة 1 بعد منتصف الليل ليوم الثلاثا، لمدة 7 ساعات.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى، والخط الساخن بالفرع 01208141666

فى سياق أخر كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للقيام بجولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة شباب طوخ بالقليوبية، وذلك استمرارا لخطة متابعة مراكز الشباب بالقليوبية وتنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف متابعة مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "كفر الجمال ، الناصرية ، دندنا ، المنزلة ، منشية مشتهر"، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد، كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة .

كما أمر الصبروط، بإحالة العاملين بمركز شباب المنزلة للتحقيق نظرا لوجود المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم وجود أي من العاملين بالمركز، وكذلك إحالة بعض العاملين بمركز شباب الحدادين، ومركز شباب الحصة للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

جدبر بالذكر أنه تستضيف محافظة القليوبية، مباراتين من مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم لعام ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ النسخة السابعة على مستوى الجمهورية دور ٣٢.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تقام المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب منشأة عبد الرحمن "الدقهلية"، ومركز شباب الشرابية ( القاهرة ) ، غدا الإثنين ٣ فبراير ٢٠٢٠، على ملعب مركز شباب مدينة كفر شكر في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضحت، أنه تقام المباراة الثانية بين فريقي مركز شباب أبو النمرس ( الجيزة )، ومركز شباب كفر الباجور ( المنوفية )، وذلك يوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٠ على ملعب مركز شباب مدينة قليوب في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وتقام فاعليات الدوري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاستعداد لاستقبال الفرق بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.