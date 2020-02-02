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ظهور سلالة شديدة الخطورة من فيروس إنفلونزا الطيور فى الصين

الأحد، 02 فبراير 2020 12:32 ص
ظهور سلالة شديدة الخطورة من فيروس إنفلونزا الطيور فى الصين كمامات
كتب محمد جمال

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قال مسؤولون صينيون، السبت، إن سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن السلالة الشديدة من "إتش 5 إن 1" ظهرت فى مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

وتابع حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز: "من بين 7850 دجاجة متواجدة فى المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور "H5N1"، وقالت الحكومة الصينية إنها "أعدمت" 17828 دجاجة نتيجة تفشى الفيروس".

وكان فيروس إنفلونزا الطيور ظهر عام 2003، وتسبب فى وفاة حوالى 400 شخص، وذلك بعدما تفشى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأجزاء من أوروبا، ولدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض هذا الفيروس اتصال بالطيور المريضة.

ويأتي هذا التطور، في وقت تشهد فيه الصين مأساة كبيرة بسبب فيروس كورونا، الذي أودى، إلى حدود الساعة، بحياة 259 شخصا، وأشارت معطيات صينية رسمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا ارتفع إلى 11 ألف و791 حالة.

وفى إطار أخر، أفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية.

وأوضحت وزارة الصحة العامة فى الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب فى العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.

 


إنفلونزا الطيور

كورونا

الصين

اتش5 ان 1

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