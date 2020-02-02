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طقس الخليج.. بارد بالبحرين والكويت.. غائم جزئيا بالإمارات

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. بارد بالبحرين والكويت.. غائم جزئيا بالإمارات درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارد نسبيا وفى الإمارات  من المتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة صباحا، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون، بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

 

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة  لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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الإمارات

قال المركز الوطني للأرصاد، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الأحد، من المتوقع أن يكون غائما جزئيا بوجه عام، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة صباحا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية. والرياح جنوبية غربية – شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط تدريجيا مساء على البحر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: أبو ظبي 24 14  دبي 25 15

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهارًا

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

ليلًا

بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة.

الكويت

 


درجات الحرارة

طقس الخليج

السعودية

البحرين

الإمارات

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