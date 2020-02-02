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طقس الإسكندرية.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار خفيفة اليوم

الأحد، 02 فبراير 2020 04:30 ص
طقس الإسكندرية.. توقعات بتقلبات جوية وأمطار خفيفة اليوم طقس الإسكندرية - أرشيفية

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توقعت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية، احتمالاً ضعيفًا لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية اليوم.

وأشار بيان التوقعات، إلى أنه اليوم الأحد هناك احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

ووضعت شركة الصرف الصحى، خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، وقد تم  بتوجيه سيارات الشفط إلى منطقة شاطئ البوريفاج لشفط مياه البحر من الكورنيش وفتح الطريق أمام المارة.

واتخذت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستقبال موسم الشتاء الحالى من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة اعتبارًا من مارس وحتى نهاية شهر مايو، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها اعتبارًا من منتصف شهر سبتمبر، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى، وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش لها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم  إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما  تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.


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