طائرة تابعة للجيش الألمانى تجلى مواطنين ألمان وأجانب من الصين

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نقلت طائرة تابعة للجيش الألمانى السبت مواطنين ألمان وأجانب، بعد إجلائهم من مدينة ووهان بالصين، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مطار فرانكفورت، وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن الطائرة تحمل 102 ألمانى و26 شخصاً من جنسيات أخرى، هبطت فى مطار فرانكفورت مساء اليوم بسبب رفض السلطات الروسية منحها إذناً بالهبوط للتزود بالوقود، معللا ذلك بـ"عدم وجود مساحة كافية للهبوط"، مما اضطر طائرة "إيرباص إيه 310" إلى التوقف فى العاصمة الفنلندية هلسنكى.

وسيتم إخضاع الركاب للفحص فى منشأة مجهزة خصيصاً لذلك فى مطار فرانكفورت، ووضع الأشخاص الذين سيتم إطلاقهم لمدة أسبوعين فى الحجر الصحى فى قاعدة بالقرب من مدينة شتوتجارت.



وسجلت ألمانيا وجود ثمانى إصابات مؤكدة بالفيروس، بما فى ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضى الأوروبية.

ذكر تلفزيون الصين المركزى اليوم الأحد نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالى للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية بارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" فى الولايات المتحدة إلى 8 أشخاص، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بولاية "ماساتشوستس" الأمريكية، وأوضحت وزارة الصحة العامة فى الولاية - وفقا للشبكة - أن المصاب الجديد شاب فى العشرينيات من العمر، حيث تقدم من تلقاء نفسه للفحوصات الطبية فور عودته مؤخرا من مقاطعة " ووهان " الصينية مركز فيروس كورونا.

وكان مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية أنطونى فاوسى أعلن أن معدلات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" تعتبر منخفضة بشكل عام فى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر إخضاع جميع الأمريكيين الذين زاروا الصين على مدار الأيام الـ14 الماضية لفحوص طبية مكثفة فور عودتهم للولايات المتحدة، على أن يتم أيضا عزلهم لمدة 14 يوما كإجراء وقائي.