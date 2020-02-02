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ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الأحد، 02 فبراير 2020 08:48 م
ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو ضبط قضايا اختلاس
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو نجاح قطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية في توجيه حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، حيث تم ضبط 18 قضية "احتيال مصرفى- استغلال نفوذ- غسل أموال– كسب غير مشروع"  بقيمة بلغت أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتين وسبع وخمسون جنيهاً مصرياً، و5,696,331 عملات أجنبية مختلفة.

كما شنت شرطة التموين حملات مكبرة استهدفت الأسواق، ونجحت في ضبط 32329 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 337 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 9448 إسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 1275480جنيه.

وأثمرت الجهود عن ضبط 83 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 833178 لتر، وضبط 397 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "140,486 طن – 13826 عبوة – 257 قطعة "سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 72 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "3,756طن– 29381 قطعة "سلع مُدعمة متنوعة. 

وتمكتت شرطة الكهرباء من ضبط 271739 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائتان وتسعة مليوناً وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة سبعة وستون جنيهاً.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة ـ خلال شهر ـ عن ضبط 5661 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 949 قضية ضرائب عامة، وكشف 589 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و170 قضية فى مجال الجمارك، و38 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1476 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و689 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و20 قضية فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى- متنوع نقد- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال" ، و9 قضايا فى مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام"، و18 قضية "إحتيال مصرفى- استغلال نفوذ- غسل أموال– كسب غير مشروع"  بقيمة بلغت أحد عشر ملياراً وتسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وثمانية آلاف ومائتين وسبع وخمسون جنيهاً مصرياً، 5,696,331 عملات أجنبية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

 

 


حملات امنية

تهرب ضريبي

اختلاس

رشوة

كسب غير مشروع

الداخلية

الامن الاقتصادي

اليوم السابع بلس

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