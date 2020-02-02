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صور.. وزارة السياحة والاثار تٌنهى 95 % من مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون

الأحد، 02 فبراير 2020 07:41 م
صور.. وزارة السياحة والاثار تٌنهى 95 % من مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان

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 تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، اليوم الأحد ، قصر البارون بحي مصر الجديدة ، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمشروع ترميم القصر وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا.
 
رافق العنانى، الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار وعدد من القيادات بالمجلس،  وبدأت الجولة  بتفقد  الحديقة وأعمال ترميم عربة  ترام مصر الجديدة القديمة والمعروضة بالحديقة ثم تفقد وزير السياحة والاثار القاعات المختلفة للقصر  والبدروم الذي سوف يتم تجهيزه تمهيدا لتحويلة الي مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعي الاثري لدي الأطفال، كما تفقد الوزير حجرة التحكم الإلكتروني ونظام تأمين القصر. 
 
وقد أنهت وزارة السياحة والاثار حتي الان  95 %  من مشروع  ترميم واعادة تأهيل القصر، وأوضح العميد هشام سمير،  مساعد وزير السياحة والاثار للشئون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم قد انتهت ويقوم فريق العمل الان بوضع اللمسات النهائية له بالاضافة الي القيام باعمال اعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضا يروي تاريخ حي هيليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسامات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة  (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور  المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.
 
الجدير بالذكر ان مشروع الترميم بدأ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم التدعيم الانشائى لأسقف القصر وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من تنظيف وترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرا الي انه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به.
 
مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (1)
 

مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (2)
 

مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (3)
 

مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (4)
 

مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (5)
 

مشروع ترميم وتأهيل قصر البارون (6)
 
 

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