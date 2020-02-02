صور.. فريق من المهندسين والفنيين ينهون عطل محرك باخرة نيلية بنهر النيل بإسنا

وبعد حوالي 3 ساعات من العمل من قبل فريق المهندسين والفنيين الذين تدخلوا لحل الأزمة، تم إصلاح المحرك وإعادة تسيير الباخرة النيلية وتم تغيير مسار الرحلة والعودة إلى مدينة الأقصر من جديد، حيث كانت البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من مركب نيلي عائم "س 3" يفيد بتعطل المحركات في الباخرة وتوقفها تماماً في قلب نهر النيل، وطلبات المساعدة من رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري للمساهمة في إصلاح المحركات وتشغيلها بصورة طبيعية لإعادة تسيير الرحلة من جديد، وتم على الفور الدفع بكافة المتطلبات اللازمة لحل تلك الأزمة وصيانة محركات المركب وتشغيلها لتسيير الرحلة من جديد.

ومن جانبه يقول كان قد صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن محافظة الأقصر شهدت حالة من الانتعاش فى حركة السياحة خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، والذي يعتبر الأفضل بعد عام 2010 فى مدينة الأقصر الأثرية الأولى فى العالم، حيث توافدت الجنسيات الأجنبية بأرقام مميزة من مختلف دول العالم لقضاء أوقات سعيدة دافئة في جنوب صعيد مصر، كما أكد علي أنه بلغت أعداد المراكب النيلية بين الأقصر وأسوان أكثر من 125 مركب وفندق نيلى عائم أقامت ليالي ساهرة ساحرة للأفواج السياحية إحتفالاً بالموسم الشتوي، كما ارتفعت معدلات رحلات الطيران الوافدة لمطار الأقصر الدولي ورحلات الأفواج السياحية من مدن مصر إلى محطة سكك حديد الأقصر بمشهد يؤكد على أن الموسم السياحى الشتوى الحالى الأفضل فى تاريخ الأقصر بعد 2010.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إشغالات الفنادق خلال الفترة الماضية بمدينة الأقصر تعدت الـ90% وبلغت 100% فى عدد منها فى مشهد يعيد للأذهان أيام الانتعاشة السياحية فى الفترة قبل عام 2010، مؤكداً على أنه يجب إستغلال تلك النجاحات بخطط سياحية متنوعة خلال الفترة المقبلة بصورة أمثل من قبل رجال وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مؤكداً على أن أبرز الجنسيات التي حضرت احتفالات ليالى العام الماضى الأخيرة وقدوم السنة الجديدة فى الأقصر، تنوعت ما بين السياحة الأوروبية والآسيوية ومن دول أمريكا الجنوبية والشمالية بأعداد جيدة للغاية، كما عادت السياحة الفرنسية الإيطالية والإسبانية والألمانية لمعدلاتها المميزة بالأقصر، بجانب الإقبال الكبير من سياح الصين واليابان وكوريا من عشاق الحضارة الفرعونية والذين ارتفعت أعدادهم بصورة كبيرة فى مصر مؤخراً، مؤكداً على أن الموسم الشتوي خلال الشهور المقبلة سيكون موسم ناجح ومميز.



إصلاح العطل وتغيير مسار الرحلة لمدينة الأقصر (1)



إصلاح العطل وتغيير مسار الرحلة لمدينة الأقصر (2)