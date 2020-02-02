صور.. تفاصيل أول كشف أثرى لوزارة السياحة والآثار فى 2020 بمحافظة المنيا

كتبت آمال رسلان

هذا هو الموسم الثالث لأعمال البعثة الأثرية، والتى كشفت خلاله عن 16 مقبرة بها حوالى 20 تابوتًا مختلفة الأشكال والأحجام، من بينها 5 توابيت مصنوعة من الحجر الجيرى على هيئة آدمية منقوشة بكتابات الهيروغليفية، وخمس توابيت خشبية فى حالة جيدة من الحفظ بعضها محفور عليه أسماء أصحابها مثل تابوت "حر" وتابوت "جحوتى اير دى اس" وتابوت "حر وجا"، بالإضافة إلى أكثر من 10.000 تمثال أوشابتى مصنوع من الفيانس الأزرق والأخضر أغلبها محفور عليها ألقاب المتوفيين.



وقد عثرت البعثة أيضًا على أكثر من 700 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام والمواد من بينها جعارين القلب، وتمائم الآلهة، وأعمدة الجد رمز المعبود أوزير، والتمائم المصنوعة من الذهب الخالص منها تميمة على شكل علامة "البا المجنحة" وتميمة عين الأوجات وتميمة على شكل الكوبرا المجنحة، فضلا عن العديد من الأوانى الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام كانت تستخدم اغلبها للاستخدام الجنائزى وبعضها كان دينوى، وأدوات قطع المحاجر وتحريك التوابيت مثل الشواكيش الخشبية والسلال المصنوعة من سعف النخيل والدرفيل الخشبية لتحريك الأحجار والتوابيت.



يأتى ذلك فضلًا عن اكتشاف ثمانية مجموعات من الأوانى الكانوبية من الحجر الجيرى الملون عليها نقوش لصاحبها مرى أمون، والذى أخذ لقب مغنى الاله تحوت. ومجموعات اخرى مكونة من أربعة أوانى كانوبية من الألباستر لسيدة تدعى ومن سو، وأخرى لشخص يدعى حر، وأيبى، وأخيرًا مجموعة من العجائن الحجرية بدون نقوش تمثل أبناء حورس الأربعة.



التوابيت الحجرية المكتشف يخص أحدها شخص يدعى "أرت حرو"، والذى لقب بالعديد من الألقاب من أهمها وكاهن أوزير ونوت والمشرف على الضياع وكاهن حتحور وهو ابنا لبسماتيك الذى أخد لقب أمين الخزانة الملكية.



أما التابوت الثانى فهو تابوت حورس صور عليه منظر للإلهة نوت، وهى ناشرة جناحيها أعلى الصدر وأسفلها نقوش توضح ألقاب المتوفى وخاصة لقب أمين الخزانة الملكية .



وتابوت أيبى عليه ثلاثة أسطر رأسية من الكتابات الهيروغليفية توضح اسم المتوفى.



تابوت جد جحوتى أيوف عنخ من الحجر الجيرى المصقول جيدًا، والذى يعد من أهم التوابيت المكتشفة هذا الموسم نظرًا للألقاب المدونة على غطاء التابوت وهى (أمين الخزانة الملكية وحامل اختام مصر السفلى والسمير الوحيد للملك) وهى من الألقاب التى تلقب حكام الأقاليم فى مصر الوسطى.



تابوت واس عليه كتابات هيروغليفية توضح ألقاب المتوفى وأهمها لقب المساعد .



يذكر أن البعثة كانت خلال مراسمها السابقة قد اكتشفت فى المواسم السابقة 19 مقبرة، تضم 70 تابوتًا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال.



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (6)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (7)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (8)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (9)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (10)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (11)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (12)



جانب من الكشف الآثرى فى المنيا (13)



كشف اثرى جديد فى المنيا (1)



كشف اثرى جديد فى المنيا (2)



كشف اثرى جديد فى المنيا (3)



كشف اثرى جديد فى المنيا (4)



كشف اثرى جديد فى المنيا (5)



كشف اثرى جديد فى المنيا (6)



كشف اثرى جديد فى المنيا (7)



كشف اثرى جديد فى المنيا (8)



كشف اثرى جديد فى المنيا (9)



كشف اثرى جديد فى المنيا (10)



كشف اثرى جديد فى المنيا (11)



وزير السياحة والآثار يتوسط الآثريين والعمال بالموقع الآثرى الجديد بالمنيا (1)



وزير السياحة والآثار يتوسط الآثريين والعمال بالموقع الآثرى الجديد بالمنيا (2)



وزير السياحة والآثار يتوسط الآثريين والعمال بالموقع الآثرى الجديد بالمنيا (3)



وزير السياحة والآثار يتوسط الآثريين والعمال بالموقع الآثرى الجديد بالمنيا (4)



وزير السياحة والآثار يتوسط الآثريين والعمال بالموقع الآثرى الجديد بالمنيا (5)



