صور.. الوادى الجديد تستقبل وفود 14 محافظة للمشاركة في بطولة المدارس الرياضية

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

استقبل قطاع تعليم الوادى الجديد ، وفود 14 محافظة على مستوى الجمهورية المشاركين بدورى المدارس الرياضية على أرض المحافظة حيث تضم الوفود محافظات ، القاهرة والإسكندرية والمنوفية والقليوبية والشرقية وبور سعيد والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج الجيزة والأقصر وأسوان والفيوم بإجمالى 650 فردا فى الفترة من السبت1 وحتى 4 من فبراير الجارى.

وأشار "مرغنى"إلى أن هذا الحدث الرياضى من شأنه تنشيط السياحة الداخلية والتعرف على معالم المحافظة السياحية والأثرية بجانب تفعيل الدور الرياضي الهام للبطولة موجها بضرورة التعاون من أجل الظهور بالمظهر الحضارى المشرف واللائق بنا وبمحافظتناامام هذا الحدث الرياضى الهام.

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كما التقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى ، الدكتورة منى يحيى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم ووفود المحافظات االمشاركين ببطولة المدارس الرياضية وذلك بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.

وخلال اللقاء رحب وكيل التعليم بضيوف المحافظة الكرام من جميع المحافظات على أرض الوادى الجديد معربا عن سعادته وجميع العاملين بالحقل التعليمى بإستضافة هذا الحدث الرياضى الهام متمنيا للجميع قضاء وقتا ممتعا على أرض المحافظة.

وأشادت الدكتورة منى يحيى مستشارة التربية الرياضية والعسكرية بحسن الإستقبال والمعاملة الطيبة من أهل الوادى خلال تلك الساعات القليلة الماضية مشيرة ان البطولة ستشهد منافسات كرة قدم وسلة وألعاب قوى لطلاب المشاركين ولعبة الهوكى، موضحة أن التربية الرياضية فى المدارس مهمة لما لها من تأثير على تحسين الصحة الجسدية لدى الطلاب وكشف المواهب المختلفة لدى بعضهم.

هذا ومن المقرر إقامة حفل إفتتاح البطولة صباح غد الأحد بالصالة المغطاة وإطلاق إشارة بدء البطولة .