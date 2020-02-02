صور..المرور تنشر رادارات لمراقبة السرعة بمصر الجديدة وتضبط 29 حالة تعاطى مخدرات

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة رادارات لمراقبة السرعة بمحاور مصر الجديدة ، وحملات مرورية مُكثفة لضبط المخالفين وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويراً خلال الفترة الأخيرة .

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بنشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق ، ولاقت تلك الحملات إستحسان المواطنين لإلزام قائدى المركبات على الإلتزام بالسرعات المقررة.

كانت نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 225 سائقًا، وإثبات تعاطى 29 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات ، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل ، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.