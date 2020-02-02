صور.. العالم هذا المساء.. الصين بـ"الكمامة" فى محاولة لحصار تفشى فيروس كورونا.. إحتجاجات فى مدينة الخليل الفلسطينية ضد خطة ترامب للسلام.. والهليكوبتر تشارك فى إطفاء حرائق الغابات فى إستراليا

وكالات

أحداث متنوعة شهدتها الساحة العالمية والعربية اليوم الأربعاء جاء فى مقدمتها، تفشى فيروس كورونا فى الصين والعديد من الدول على مستوى العالم، مما جعل رؤية أفراد الشعب الصينى بكامامات على وجوههم، مشهدا معتادا فى أى مكان داخل دولتهم، إضافة إلى تظاهر الفلسطيني نفى مدينة الخليل المحتلة ضد ما طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن السلام بينهم وبين الإسرائيليين.

الصين بـ"الكمامة" فى محاولة لحصار فيروس كورونا

يعيش الشعب الصينى وحكومة بلاده، خلال الفترة الحالية حالة من الطوارئ تصحبها إجراءات إحترازية، بعد تفشى فيروس كورونا وإنتشارة بين العديد من سكان الصين وكثير من دول العالم، ووسط حالة القلق التى تسيطر على كل من يعيش فوق أرض الصين، حرص الجميع هناك على العمل على إحتراز من الفيروس القاتل ومحاولة الوقاية منه، حتى أصبح المشهد طبيعيا عندما تسير فى شوارع البلاد وترى من فيها مرتديا كمامة.



أفراد الأمن يقفون على مشارف قرية فى ضواحى بكين



المحتجون فى هونج كونج



أندونيسيون فى مطار تيانخه فى ووهان



سكان هونج كونج بالأقنهة داخل الأسواق

مظاهرات فى الخليل الفلسطينية ضد خطة ترامب للسلام

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا للمظاهرات التى شهدتها مدينة الخليل فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، ضد ما طرحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن إحلال السلام بين الفلسطينين والإسرائيلين، وسُمى إعلاميا بخطة ترامب للسلام، وهو ما واجه موجه من الإعتراضات والرفض الشعبى فى الدولة الفلسطينية، بعد طرحة أمام الرأى العام العالمى منذ أيام قليلة.

كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن القدس محررة ومفتوحة وأى فرد يرغب فى زيارها سواء يهوديًا أو مسيحيا أو مسلما يمكنه ذلك، فهى تحمل أهمية كبيرة للجميع



إحتجاجات فى الخليل



عمليات كر وفر خلال الإحتجاجات



محتجون يختبئون من أفراد الأمن الإسرائيلى



مواجهة المحتجين من أفراد الأمن الاسرائيلى

الهليكوبتر تشارك فى إطفاء حرائق الغابات المستمرة فى إستراليا

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لعمليات الإطفاء التى تشارك فيها طائرات الهليكوبتر بحرائق غابات إستراليا، التى تقضى على الأخضر والياباس ومستمرة منذ فترة، رغم المحاولات المستمرة للسيطرة عليها بتكثيف العمل على كافة المستويات، مما يشمل نزوح الألاف من العائلات بعيدا عن الحرائق.

يذكر أن موسم حرائق الغابات الطويل المدمر في أستراليا تسبب حتى الآن بمقتل 33 شخصا، ونفوق ما يقدر بمليار حيوان بري منذ سبتمبر، كما دمر 2500 منزل تقريبا وأتى على 2.8 مليون فدان.



أشجار متفحمة



إطفاء جوى بالهليكوبتر



الطائرات تقوم بعملية إطفاء جوى فى حرائق استراليا