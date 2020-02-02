سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الشرقية" تكشف تفاصيل ضبط 139 بودرة أدوية مخدرة فى فاقوس

الأحد، 02 فبراير 2020 07:33 م
"صحة الشرقية" تكشف تفاصيل ضبط 139 بودرة أدوية مخدرة فى فاقوس المخدر المضبوط
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، 130 كيلو بودرة أدوية مخدرة داخل صيدليات بفاقوس، حيث شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة، حملة سرية على إحدى الصيدليات وأماكن تابع لها لتصنيع الأدوية المخدرة بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مباحث المخدرات، ومركز شرطة فاقوس، حيث وردت معلومات تفيد قيام إحدى الصيدليات بالتصنيع والإتجار فى الأدوية المخدرة "المغشوشة" غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون .

 

وعلى الفور قامت الحملة بمداهمة الصيدلية المذكورة وبتفتيشها تم التحقق من صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط كميات من الأدوية المخدرة المهربة داخل الصيدلية، ومداهمة شقتين ملك العاملين بالصيدلية، وتم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة المهربة ومواد تستخدم بالتصنيع، عبارة عن " 100 كيلو بوردة من عقار الأمفيتامين المستخدم فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر، 30 كجم بوردة لعقار الترامادول المخدر معد للتصنيع، 7000 قرص ترامادول مهرب غير مسجل بوزارة الصحة، 243 عبوة لأدوية مغشوشة غير مسجلة، 2 كيس يحتويان على مواد تستخدم فى التصنيع، وعدد من الأختام المستخدمة فى طباعة تواريخ الصلاحية على العبوات.

 

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز الكميات المضبوطة، وتم التحفظ على المتهمين من قبل مباحث المخدرات، والذين أرشدوا عن موقع الماكينة المستخدمة فى تصنيع الترامادول المغشوش والمواد المخدرة، والتى تم ضبطها، كما تم تحرير مذكرة غلق إدارى للصيدلية المخالفة .

 

كما قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، يرافقه الدكتور خالد فوزى وكيل المديرية، بجولة تفقدية لأماكن الخدمة الطبية بمركز ومدينة كفر صقر حيث تم المرور على مستشفى حميات سنجها، والمركز الطبى، ودار إيواء الأطفال بكفر صقر، تابع خلالها مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واطمئن على تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى الحميات، كما وجه بتطوير غرف الاستقبال، وغرف العزل .


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة