"صحة الشرقية" تكشف تفاصيل ضبط 139 بودرة أدوية مخدرة فى فاقوس

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، 130 كيلو بودرة أدوية مخدرة داخل صيدليات بفاقوس، حيث شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام الصيدلة، حملة سرية على إحدى الصيدليات وأماكن تابع لها لتصنيع الأدوية المخدرة بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مباحث المخدرات، ومركز شرطة فاقوس، حيث وردت معلومات تفيد قيام إحدى الصيدليات بالتصنيع والإتجار فى الأدوية المخدرة "المغشوشة" غير المسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون .

وعلى الفور قامت الحملة بمداهمة الصيدلية المذكورة وبتفتيشها تم التحقق من صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط كميات من الأدوية المخدرة المهربة داخل الصيدلية، ومداهمة شقتين ملك العاملين بالصيدلية، وتم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة المهربة ومواد تستخدم بالتصنيع، عبارة عن " 100 كيلو بوردة من عقار الأمفيتامين المستخدم فى تصنيع عقار الكبتاجون المخدر، 30 كجم بوردة لعقار الترامادول المخدر معد للتصنيع، 7000 قرص ترامادول مهرب غير مسجل بوزارة الصحة، 243 عبوة لأدوية مغشوشة غير مسجلة، 2 كيس يحتويان على مواد تستخدم فى التصنيع، وعدد من الأختام المستخدمة فى طباعة تواريخ الصلاحية على العبوات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحريز الكميات المضبوطة، وتم التحفظ على المتهمين من قبل مباحث المخدرات، والذين أرشدوا عن موقع الماكينة المستخدمة فى تصنيع الترامادول المغشوش والمواد المخدرة، والتى تم ضبطها، كما تم تحرير مذكرة غلق إدارى للصيدلية المخالفة .

كما قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، يرافقه الدكتور خالد فوزى وكيل المديرية، بجولة تفقدية لأماكن الخدمة الطبية بمركز ومدينة كفر صقر حيث تم المرور على مستشفى حميات سنجها، والمركز الطبى، ودار إيواء الأطفال بكفر صقر، تابع خلالها مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، واطمئن على تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى الحميات، كما وجه بتطوير غرف الاستقبال، وغرف العزل .