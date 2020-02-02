شاهد فى دقيقة.. لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.. كيف تعرف نتيجتك إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، اليوم الأحد.

• يتم الدخول عبرالرابط التالي Studg11.emis.gov.eg

• تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب.

• فى حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".

• الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

• الطلاب الذين استكملوا الامتحان ورقيا تظهر نتيجتهم فى المدارس

• نتيجة الصف الثانى الثانوى بداية من الساعة الثالثة عصرًا.

• نتيجة اولى ثانوى ستظهر فى المدارس .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على المديريات التعليمية وكنترولات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الثانوية المعدلة، على عدم إعلان نتائج تتعلق بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى قبل الموعد الرسمى لإعلان النتيجة، مشددة على أن من يخالف التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.