شاهد.. حريق هائل بمحطة وقود فى الرياض بالسعودية

وكالات

اندلع حريق هائل فى مجموعة محلات داخل محطة بنزين بحى ظهرة البديعة غرب مدينة الرياض بحسب صحيفة المدينة السعودية، وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من محطة الوقود، بينما أسرعت فرق الدفاع المدنى؛ للسيطرة على النيران، ووقف امتدادها.

يذكرأن، شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعى له رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد باندي ، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، تأبينا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، السلطان السابق لسلطنة عمان الشقيقة.

وبحسب بيان على وكالة الأنباء السعودية "واس" استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل السلطان قابوس.

ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من رئيس الجمعية العامة وأمين عام الأمم المتحدة والمجموعات الاقليمية لدى الامم المتحدة، إضافة لدولة المقر الولايات المتحدة الأمريكية، والمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، استذكروا فيها محاسن الفقيد الراحل وجهوده الدولية في إحلال الأمن والسلام والمحبة والتعايش بين الجميع.