"سيبها علينا".. مأساة أسرة تعيش فى الشارع وتناشد محافظ سوهاج بتوفير سكن..صور

سوهاج – عمرو خلف

فى قرية خارفة المنشاة بمحافظة سوهاج، وبالتحديد فى الشارع وبجوار منزل منهار تعيش أسرة فقيرة مكونة من شاب وزوجته، ووالدته، وأشقائه فى الطريق العام بجانب منزلهم الذى انهار منذ حوالى شهر، والذى كان مكون من 4 طوابق قبل سقوطه، ويعانون من البرد القارص وينامون فى الشارع رغم علم المسئولين بمركز المشاة بالواقعة إلا أن الأسرة حتى الآن لم تجد مأوى لها، مناشدة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بسرعة التدخل وتوفير بسكن صغير لهم بعد انهيار منزلهم.

الشاب عبد الحميد محمود شحاتة 35 سنة عامل ،يعيش فى مأساة حقيقية مع أسرته وأشقائه فهم كانوا يعيشون فى منزل مكون من 4 طوابق وانهار تماما ومن وقتها وهم يعيشون فى الشارع، وتقدموا بشكاوى عديدة إلى المسئولين بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطلبهم حتى الآن بالحصول على شقة صغيرة يسكنون بها وخاصة بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بهم وأن الأسرة لا تملك بناء المنزل مرة أخرى.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية خارفة المنشاة التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والتقى الشاب عبد الحميد، وأكد أنه عامل ويحصل على 600 جنيه شهريا ويعيش مع أسرته وأشقائه فى منزل مكون من 4 طوابق، وفى يوم 2 يناير الشهر الماضى انهار المنزل تماما ومساحته 60 مترا وكان لا يوجد به أحد حيث كان هناك حفر بجوار المنزل مما أدى إلى سقوطه وانهياره ومن وقتها ونحن نقيم فى الشارع بلا مأوى فى هذا البرد القارص، وقد توجهت بالعديد من الشكاوى الى المسئولين بمحافظة سوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة دون جدوى حتى الآن.

ويضيف عبد الحميد أنه يعيش مع والدته وأشقائه فى المنزل وحالتهم المادية صعبة حيث أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة 447 لكونه من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الظهر وكذلك شقيقه الآخر ويحصل على معاش 355 جنيه فهم 4 أسر كانوا يعيشون فى المنزل المنهار وأصبحوا الآن بلا مأوى وينامون فى الشارع حيث أنه ليس لديهم أى ماوى مناشدا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالتدخل للحصول على سكن صغير ومساعدتهم فهل يستجيب المسئولين لهم .

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