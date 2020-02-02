"سيبها علينا"..ارتفاع منسوب المياه الجوفية أسفل منازل أسوان.. والمحافظ: بدء المعاينة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

يتضرر الكثير من الأهالى بأسوان من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ووجود برك أسفل العديد من العمارات والمنازل بمحافظة أسوان، حيث يمثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى أزمة بيئية كبيرة فى بعض قرى ومدن محافظة أسوان، وطالب الأهالى بوضع حلول عاجلة للمشكلة ومد شبكة الصرف الصحى لكافة القرى والمناطق السكنية المحرومة.

فى نفس السياق أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته الفورية بالبدء فى المعاينة، وإعطاء الموافقة على سحب المياه الجوفية المتراكمة أسفل العمارتين 11 و 12 التابعة لعمارات بنك الإسكان بحى العقاد وتوجيهها على الشبكة العمومية، وذلك كحل مؤقت لوقف التأثير السلبى لهذه المياه على الأساسات الخرسانية من أجل حماية أرواح وسلامة المقيمين فيها، وأيضاً الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، وهو الذى يتطلب التنبيه على الأهالى بعدم سحب المياه عشوائياً حتى لا يؤثر ذلك على سلامة العقار.

فيما أمر اللواء أشرف عطية بالإسراع فى الخطوات المطلوبة لحل مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية داخل بعض المناطق السكنية بمدينة أسوان من خلال الدراسة المتعلقة بأسباب وحلول هذه المشكلة والتى أعدتها اللجنة العلمية بمشاركة المتخصصين بإشراف من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحى وجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى المكتب الإستشارى الإمريكى، مؤكداً على أنه سيتم مخاطبة جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لسرعة المعاينة وعمل دراسة متكاملة وخاصة أن المياه الجوفية تظهر خلال فترة السدة الشتوية على مستوى المحافظة، وخاصة بالمناطق المنخفضة مثل الأنفاق وبدرومات العمارات السكنية، وذلك طبقاً للدراسات الفنية السابقة المتعلقة بخفض نسب المياه الجوفية بالمحافظة.

وأضاف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه سيقوم بالتعاون مع اللجنة العلمية فى عرض ما تم التوصل إليه من حلول على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة المتمثلة فى إنهاء مشروع خفض منسوب المياه الجوفية على أساس علمى سليم، موضحاً بأنه سيتم إختيار الجهة التى ستتولى الإشراف على التنفيذ، علاوة على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بشكل تكاملى لإنهاء معاناة المواطنين فى المناطق المتضررة وسرعة إتخاذ الإجراءات العملية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية من أضرار المياه الجوفية .

كما كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء عماد يوسف، بزيارة ميدانية لموقع تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق يرافقه لجنة مكونة من رئيس مدينة أسوان ومديرى الصرف الصحى وميناء السد العالى والمراسى السياحية.

وأكد اللواء عماد يوسف، على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بإيجاد حل جذرى لمشكلة تراكم المياه الجوفية خلال فترة السدة الشتوية وبشكل موسمى مما يعوق الحركة المرورية فى هذه المنطقة، أنه تم خلال 24 ساعة قيام 3 سيارات كسح كبيرة بحمولة 10 م3 بالعمل على شفط المياه المتراكمة وخفض منسوبها أسفل النفق كحل مؤقت.

وأشار إلى أنه فى نفس الوقت سيتم مخاطبة وزير النقل لفتح مزلقان السكك الحديدية فى المنطقة المجاورة وأعلى النفق، والذى تم غلقه منذ أكثر من 12 عاماً كمسار بديل لمرور الحافلات السياحية والسيارات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة المياه الجوفية لإعداد دراسة فنية متكاملة عن أسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها بشكل نهائى مع الاستعانة بالدراسة المسبقة التى تم إعدادها من خلال الشركة والتى تقوم على إنشاء محطة صغيرة بطلمبة تضم 2 غاطس وبيارة تجميع وخط طرد ليساهم ذلك فى سحب أى كميات من المياه بشكل أتوماتيكى وتلقائى بهدف القضاء على تجمعات المياه أولاً بأول.

من جهة أخرى قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، بزيارة لعمارات النزل (الصينيين الفيروسيليكون) بعد الشكاوى التى وصلت إليه من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى بشكل يسبب ضرر للمواطنين والمبانى وخطورة وجود محول كهرباء إحاطته المياه.

وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو، بتكليف رئيس قرية الرديسية بحرى، وسكرتير القرية بالمتابعة اليومية وبالانتقال على الطبيعة لمتابعة المشكلة على الأرض وعرض تقرير يومى عليه، وتم دفع سيارات نزح الصرف الصحى بالتعاون مع مدينة الرديسية وقرية الرديسية بحرى بناءا على تعليماته، وكلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لبحث ووضع حلول نهائية لعدم تكرار الموضوع مرة أخرى.

وناشد أحمد عبده، من أهالى أسوان باستكمال مشروعات الصرف الصحى، حيث من المؤكد أن ذلك هو الحل الأمثل للقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى جراء الاعتماد على خزانات الصرف الصحى المنزلية والتى لا يستطيع الأهالى الانتظام فى نزحها .

وقال على عيد، من الأهالى إن بيارات الصرف الصحى تتسبب فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية فضلاً عن خطورة ذلك فى كونها قد تقع بالقرب من محولات و أعمدة الكهرباء، مناشداً بالقضاء على المشكلة تماماً، والتى يتضرر المواطنون منها وتتسبب فى خطورة على حياتهم فضلا عن مواجهة طفح المجارى المتكرر من قبل المسئولين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان.

ويضيف خالد عبادي، من الأهالى أهمية المشاركة المجتمعية تجاه مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والصرف الصحى وطفح المجارى، خاصة أنها تسبب مشاكل عديدة مثل تفشى الناموس والروائح الكريهة والتلوث البصرى وتدهور الطرق وأساسات وجدران المباني.







