سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

سوء التغذية المسبب الرئيسي للسمنة والنحافة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الأحد، 02 فبراير 2020 07:49 م
سوء التغذية المسبب الرئيسي للسمنة والنحافة.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتغذية أثبتت أن سوء التغذية يعتبر المسبب الرئيسي لكل من السمنة والنحافة، هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، من خلال التقرير التالي.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"اليوم السابع" أن سوء التغذية أمر خطير للغاية فإذا تناول المريض المعجنات والأكلات السريعة والمياة الغازية وتناول الطعام بكثرة ليلاً، كل هذا يسبب سمنة مفرطة، وعلى جانب آخر إذا لم نهتم بتغذية الأطفال تغذية صحية سليمة ويكون "عايش" على الحلوى والبسكويت والشيكولاتة فيكبر وهو جسمه هزيل ونحيف فاقد العناصر الغذائية مع ضعف عام في جسمه ومناعته أيضًا.

وأشارت إلى أنه بالعودة إلى التغذية السليمة وحصول الجسم على كامل العناصر الغذائية لا يمكن للجسم أن يصاب بالسمنة أو النحافة، لأن الجسم إذا شعر بنقص تلك العناصرعنه يبدأ في التمرد وبالتالي الاحتفاظ بالدهون لفترات طويلة ووقتها لا يمكن نزول الوزن.

نصائح ذهبية للحفاظ على التغذية السليمة
 6 نصائح ذهبية للحفاظ على التغذية السليمة

وفي سياق مختلف، شددت الدكتورة دعاء سهيل على عدم تناول الأدوية دون مصدر، وبالأخص دون الرجوع إلي طبيب التغذية المختص، وذلك لأن تلك الأدوية تمثل خطورة على الجسم بشكل كبيرة وما يصلح لشخص لا يصلح للآخر.

ولفتت إلى أن هناك من يتناولون الطعام الصحي بمعدل معقول وبالرغم من ذلك يحدث لهم ثبات للوزن، وهذا سببه هو عدم تناول الطعام في وقته الصحيح، فيفضل تناول الطعام في الساعات النهارية وليست الليلية لأن هرمون الغدة الدرقية المسئول عن الحرق يعمل في النهار وليس الليل.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أن كل حالة مرضية تختلف عن الأخرى، فكل حالة لها كورس التخسيس المخصص لها والمكون من مجموعة من ألياف عشبية، ولا يمكن وصفه قبل أن يعرف خبير ومختص التغذية التابع لفريقها الحالة الصحية الكاملة للمريض الذي يتواصل معه.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

 

للتواصل-دعاء-سهيل
 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 

 

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الجوع

الشهية

ثبات الوزن

النحافة

سوء التغذية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة