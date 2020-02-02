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سفينة حربية يابانية تبحر متجهة إلى الشرق الأوسط

الأحد، 02 فبراير 2020 04:43 ص
سفينة حربية يابانية تبحر متجهة إلى الشرق الأوسط البحرية اليابانية
رويترز

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أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو اليوم الأحد في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مئتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

يذكرأن، أعلنت فرنسا، بدء مهمة بحرية أوروبية فى مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة فى الخليج إضافة لتعزيز نهج خفض التصعيد مع إيران.

 

وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمنى أوروبى فى مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.

 

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الخميس، إن الفرقاطة كوربيه بدأت فى تنفيذ دوريات فى مضيق هرمز. وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية فى غضون نحو أسبوعين.


البحرية اليابانية

اليابان

أخبار اليابان

عمان

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