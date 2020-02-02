سفير مصر بالصين: حصار عسكرى وصحى على ووهان للحد من انتشار كورونا

كتب محسن البديوى

قال الدكتور محمد البدري، سفير مصر فى الصين، إن هناك حصار عسكرى وصحى على مدينة ووهان الصينية بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يوجد 344 مواطنا مصريا بتلك المقاطعة.

وأضاف "البدرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن 65% من مرضى كورونا بالصين موجودين فى مدينة ووهان.

وواصل: "السلطات الصينية قالت لنا لو دخلتم المدينة سيتم حجركم صحيًا لمدة 14 يوميًا، ودور السفارة كان من خلال جمع المصريين"، مؤكدًا أن جميع المصريين وصلوا المطار بالصين، والسلطات هناك تقوم بإجراءات صارمة لحماية الناس.

وأدى انتشار فيروس "كورونا" الجديد فى أنحاء متفرقة من العالم إلى قيام مجلة مجلة الإيكونيميست بوضع علم الصين ككمامة على وجه الكرة الأرضية، فى إشارة منها إلى تحول الفيروس إلى وباء يتطلب إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الوباء.وارتفعت حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا فى هونج كونج بعد تأكيد السلطات ظهور حالة أخرى مصابة بالمدينة.

وقالت وزارة الصحة فى هونج كونج - فى بيان أوردته شبكة "سى أن إن" الأمريكية اليوم، الأحد، أن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هى امرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس فى هونج كونج، وأنها ترقد فى الحجر الصحى فى حالة صحية مستقرة.