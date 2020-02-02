سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 08:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير مصر بالصين: حصار عسكرى وصحى على ووهان للحد من انتشار كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 08:15 م
سفير مصر بالصين: حصار عسكرى وصحى على ووهان للحد من انتشار كورونا فحص الصينين - أرشيفية
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد البدري، سفير مصر فى الصين، إن هناك حصار عسكرى وصحى على مدينة ووهان الصينية بالكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يوجد 344 مواطنا مصريا بتلك المقاطعة.

وأضاف "البدرى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن 65% من مرضى كورونا بالصين موجودين فى مدينة ووهان.

 

وواصل: "السلطات الصينية قالت لنا لو دخلتم المدينة سيتم حجركم صحيًا لمدة 14 يوميًا، ودور السفارة كان من خلال جمع المصريين"، مؤكدًا أن جميع المصريين وصلوا المطار بالصين، والسلطات هناك تقوم بإجراءات صارمة لحماية الناس.

 

وأدى انتشار فيروس "كورونا" الجديد فى أنحاء متفرقة من العالم إلى قيام مجلة مجلة الإيكونيميست بوضع علم الصين ككمامة على وجه الكرة الأرضية، فى إشارة منها إلى تحول الفيروس إلى وباء يتطلب إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الوباء.وارتفعت حصيلة عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" إلى 15 شخصًا فى هونج كونج بعد تأكيد السلطات ظهور حالة أخرى مصابة بالمدينة.

 

وقالت وزارة الصحة فى هونج كونج - فى بيان أوردته شبكة "سى أن إن" الأمريكية اليوم، الأحد، أن التقارير أشارت إلى أن الحالة الـ 15 هى امرأة (تبلغ من العمر 72 عامًا) وأم لشخص آخر تم تأكيد إصابته بعدوى الفيروس فى هونج كونج، وأنها ترقد فى الحجر الصحى فى حالة صحية مستقرة.

 

 


الصين

ووهان

فيروس كورونا

كورونا

السفاره المصريه فى الصين

التلفزيون

الحياه اليوم

اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كندا تعرض تقديم مساعدة طبية للصين لمواجهة تفشى فيروس كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 م

الإيكونوميست تعلق على انتشار "كورونا" عالميا.. شاهد ماذا رسمت على غلافها

الأحد، 02 فبراير 2020 07:38 م

الخوف لا يعرف قلب بسمة.. مصرية تقف في وجه "كورونا" لتحقيق وعدها لوالدها بالدكتوراه.. تؤكد لـ"اليوم السابع": سأعود ومعايا الشهادة.. قراري بعدم العودة نابع من إحساسى بالمسئولية.. وشقيقها: أختى زى محمد صلاح

الأحد، 02 فبراير 2020 07:30 م

مسؤول أمريكى: الصين لم تقبل حتى الآن عروض أمريكا للمساعدة فى مكافحة كورونا

الأحد، 02 فبراير 2020 07:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

فيديو معلوماتى.. أسلحة التعليم لمواجهة فيروس كورونا فى المدارس

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

ماذا فعل كاف فى اقتحام مبارياته قبل واقعة الهلال ضد الأهلى؟.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة