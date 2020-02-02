زينة ومها أحمد وسعد سمير بالعكاز فى عزاء نجل الإعلامية مروة ميمي (فيديو)

كتب: مصطفي جابر

حرص عدد من نجوم الفن علي تقديم واجب العزاء في نجل الإعلامية مروة ميمي الذي يقام في منطقة شبرا مصر، ومن أبرز الحضور الفنانة زينة التي ظهر عليها الحزن الشديد، والفنانة مها أحمد حيث ظهرت وهي تبكي فور وصولها العزاء، والمطرب الشاب مصطفى حجاج الذى وقف يأخذ بنفسه واجب العزاء مع والد الطفل وأقاربة، ولاعبي النادي الأهلي أيمن أشرف وسعد سمير الذي جاء بعكاز وأيضا لأعب الزمالك السابق أحمد سمير فرج،

والجديىر بالذكر إن تحريات الأجهزه الأمنيه قد كشفت عن ملابسات مقتل نجل المذيعة بقناة النهار، بطلق ناري أثناء وصلة هزار مع أصدقائه داخل شقة في الزمالك، أن السلاح المضبوط والذي تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم ، وتبين من مناظرة الجثة أن الطلقة اخترقت رأس المتوفي محدثة فتحتي دخول وخروج.

كان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من الأهالي بمنطقة الزمالك، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق في المنطقة ، وانتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى " كريم " نجل المذيعة مروة ميمي، ونقلت نقل الجثة إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.