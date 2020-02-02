زيارة مفاجئة لمحافظ الغربية لقرية الدلجمون بكفر الزيات.. صور

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لقرية الدلجمون بكفر الزيات للوقوف على مستوى النظافة وحالة الترع والمصارف بالقرية. وخلال الجولة؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لوكيل وزارة الرى بسرعة تطهير ترعة الباجورية ومصرف تلا وإزالة ناتج التطهير مع تكثيف حملات النظافة على جانبى المصرف، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشمل تكثيف الجولات الميدانية بجميع قرى المحافظة للوقوف على متطلبات المواطنين والعمل على تقديم الحلول الفعلية لها.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد قاد حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات اليوم لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.كما شملت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير فى الشوارع الرئيسية وعكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية.

وخلال الجولة شدد محافظ الغربية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً أن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الجارية من (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء). جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمنطقة قحافة بحى ثان طنطا ومنطقة كورنيش ترعة القاصد.وخلال الجولة؛ أكد نائب المحافظ أهمية مشروع تطوير المناطق العشوائية الجارى بطنطا والمحلة الكبرى للارتقاء بمستوى هذه المناطق من حيث البنية التحتية ورصف الشوارع عرض 6 متر أو أكثر بالأسفلت والأقل من 6 م يتم رصفها بالإنترلوك.

و أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أنه متوقع الانتهاء من كافة تراكمات القمامة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال 10 أيام، جاء ذلك خلال تفقده لمصنع التدوير لمتابعة أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحى بالسادات بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.حيث أشار نائب المحافظ أنه بنهاية اليوم يصبح ما تم نقله 2000 طن تقريباً خلال 24 ساعة فقط وسوف تستمر الأعمال لحين تفريغ المصنع. مؤكداً أنه سيتم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى نهاية الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من صيانة خطوط المصنع والمعدات.

كما أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة إزالة الإشغالات بالطريق السريع أمام قرية شبرا النملة، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بالقرية اليوم.مشدداً على رئيس المدينة بإزالة كافة الأكشاك والمبانى المخالفة المتعدية على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية حفاظاً على سلامة المواطنين. كما شهدت الجولة حظر عدد من مركبات التوك توك لسيرها على الطريق السريع مخالفة لقانون تنظيم سير التوك توك.

و قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات اليوم لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.كما شملت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير فى الشوارع الرئيسية وعكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية. وخلال الجولة شدد محافظ الغربية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً أن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.