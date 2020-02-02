سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 فبراير 2020 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ويواصل حملات الإشغالات بقرية شبرا النملة بمركز طنطا..

زيارة مفاجئة لمحافظ الغربية لقرية الدلجمون بكفر الزيات.. صور

الأحد، 02 فبراير 2020 09:24 م
زيارة مفاجئة لمحافظ الغربية لقرية الدلجمون بكفر الزيات.. صور جانب من الجولة التفقدية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لقرية الدلجمون بكفر الزيات للوقوف على مستوى النظافة وحالة الترع والمصارف بالقرية. وخلال الجولة؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لوكيل وزارة الرى بسرعة تطهير ترعة الباجورية ومصرف تلا وإزالة ناتج التطهير مع تكثيف حملات النظافة على جانبى المصرف، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشمل تكثيف الجولات الميدانية بجميع قرى المحافظة للوقوف على متطلبات المواطنين والعمل على تقديم الحلول الفعلية لها.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد قاد حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات اليوم لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.كما شملت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير فى الشوارع الرئيسية وعكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية.

وخلال الجولة شدد محافظ الغربية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً أن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الجارية من (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء). جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمنطقة قحافة بحى ثان طنطا ومنطقة كورنيش ترعة القاصد.وخلال الجولة؛ أكد نائب المحافظ أهمية مشروع تطوير المناطق العشوائية الجارى بطنطا والمحلة الكبرى للارتقاء بمستوى هذه المناطق من حيث البنية التحتية ورصف الشوارع عرض 6 متر أو أكثر بالأسفلت والأقل من 6 م يتم رصفها بالإنترلوك.

و أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية أنه متوقع الانتهاء من كافة تراكمات القمامة بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال 10 أيام، جاء ذلك خلال تفقده لمصنع التدوير لمتابعة أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحى بالسادات بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.حيث أشار نائب المحافظ أنه بنهاية اليوم يصبح ما تم نقله 2000 طن تقريباً خلال 24 ساعة فقط وسوف تستمر الأعمال لحين تفريغ المصنع. مؤكداً أنه سيتم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى نهاية الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من صيانة خطوط المصنع والمعدات.

كما أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرئيس مركز ومدينة طنطا بسرعة إزالة الإشغالات بالطريق السريع أمام قرية شبرا النملة، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بالقرية اليوم.مشدداً على رئيس المدينة بإزالة كافة الأكشاك والمبانى المخالفة المتعدية على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية حفاظاً على سلامة المواطنين. كما شهدت الجولة حظر عدد من مركبات التوك توك لسيرها على الطريق السريع مخالفة لقانون تنظيم سير التوك توك.

و قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية حملة إشغالات مكبرة بشوارع مدينة كفر الزيات اليوم لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهى من الشوارع لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للشارع.كما شملت الحملة حظر عدد من مركبات التوك التوك المخالفة لقانون سير تنظيم خط سير التوك توك من حيث السير فى الشوارع الرئيسية وعكس الاتجاه وبدون لوحات معدنية. وخلال الجولة شدد محافظ الغربية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الشوارع، مؤكداً أن حملات الإشغالات مستمرة بصفة دائمة بجميع مراكز المحافظة.

144637-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(6)
 

165769-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(4)
 

179934-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(3)
 

184633-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(1)
 

218622-حملات-الإشغالات-بقرية-شبرا-النملة-بمركز-طنطا-(4)
 

222241-حملات-الإشغالات-بقرية-شبرا-النملة-بمركز-طنطا-(2)
 

242267-حملات-الإشغالات-بقرية-شبرا-النملة-بمركز-طنطا-(5)
 

243106-حملات-الإشغالات-بقرية-شبرا-النملة-بمركز-طنطا-(1)
 

265935-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(5)
 

277754-زيارة-مفاجئة-لمحافظ-الغربية-لقرية-الدلجمون-بكفر-الزيات-(2)
 

286176-حملات-الإشغالات-بقرية-شبرا-النملة-بمركز-طنطا-(3)
 

اخبارمصر

اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية: تحرير 1427 مخالفة تموينية خلال شهر يناير

الأحد، 02 فبراير 2020 04:53 م

محافظ الغربية: أهل منطقة سبرباى قدموا مثلاً متميزاً فى المشاركة المجتمعية

الأحد، 02 فبراير 2020 12:59 م

محافظ الغربية: نقل موقف الجلاء إلى موقعه الجديد أمام نادى الغزل بطنطا

السبت، 01 فبراير 2020 05:01 م

نائب محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروع تطوير عدد من المناطق بطنطا

السبت، 01 فبراير 2020 02:50 م

محافظ الغربية: غلق 8 منشآت غذائية إداريا لمخالفتها الاشتراطات الصحية

الجمعة، 31 يناير 2020 07:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

وزير الطيران: المطارات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال العائدين من الصين

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

ضبط قضايا اختلاس وكسب غير مشروع بقيمة 11 مليار جنيه.. فيديو

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

الوزراء: نقل المصريين من الصين مجانا.. وعلاج أي مصاب على نفقة الدولة

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

مارك زوكيربرج: أصبحت يهوديا متدينا عقب الأزمات التى تعرض لها فيس بوك

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

التعليم عن رسالة "لم يظهر مؤشر الأداء بنتيجة 2 ثانوى": جار تحميل باقى النتيجة

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالصحف القومية الأحد المقبل

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

اليوم السابع: «مدبولى» يتابع استعدادات إجلاء المصريين من الصين

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الصحة تنصح المعتمرين بارتداء الكمامات البيضاء وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

الشناوى: الكاف مُطالب باعتبار الأهلي فائزاً بغض النظر عن تقرير الحكم

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 2-2-2020 وعيار 24 بـ 191.75

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة الأهلي والهلال فى دورى الأبطال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة