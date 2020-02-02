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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب غربى تركيا

الأحد، 02 فبراير 2020 03:14 ص
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب غربى تركيا ريختر
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.6 اليوم الأحد غربى تركيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، ويوم 24 يناير الماضى، ضرب زلزال قضاء "سيفرجه" المذكور وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس "ريختر"، وأسفر عن مقتل العشرات، وإصابة المئات، ولا تزال هذه الواقعة تطل بظلالها على الأوضاع فى تركيا ويزيد من قمع أردوغان ضد شعبه، فى ظل تواصل التحقيق مع المواطنين الأتراك الذين نشروا صور توضح حجم الكارثة فى تركيا، بالإضافة إلى محاولة الرئيس التركى استغلال الضحايا لمصالحه، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، برفين بولدان، وصفت تصرف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال انقاذ ضحايا زلزال محافظة إلازيغ التركية بالانحطاط، الذى يستغل فيه ضحايا الأنقاض لأغراض سياسية، حيث جاء ذلك بعد كشف صحفي تركي عن واقعة بمثابة فضيحة، أثناء إنقاذ ضحايا زلزلال إلازيغ التركي، عندما جاء الرئيس التركي إلى موقع للأنقاض، بينما يتم إنقاذ الضحايا من تحتها، وكانت هناك سيدة تحت الأنقاض، فأبقوا السيدة ساعة كاملة تحت حطام المبنى المنهار فوق رأسها، من أجل التقاط صورة لأردوغان وقت إخراجها.

وتابعت رئيسة حزب الشعوب الديمقراطى التركى أن أردوغان أدى عرضًا فى منطقة الأنقاض بمحافظة إلازيغ التركية، التى وقع بها الزلزال، قائلة: العالم أجمع يرى مدى انحطاط السلطة الحاكمة فقد وصل بالسلطة أنها تستغل الأنقاض فى السياسة، مشيرة، إلى منع السلطة لتوصيل مساعدات الشعوب الديمقراطى إلى ضحايا الزلزال عقب وقوع زلزال محافظة إلازيغ التركية، خلال حديثها فى الاجتماع الأسبوعى للحزب فى البرلمان التركى.


زلزال

أخبار تركيا

تركيا

هزة أرضية

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