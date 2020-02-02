زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة مواساة للرئيس الصينى فى ضحايا فيروس كورونا

سول ـ بيونج يانج (أ ش أ)

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون أرسل إلى الرئيس الصينى شى جين بينج خطابا للتعبير عن مواساته جراء تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنه تم تقديم دعم مالى إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، بموجب قرار أصدرته دائرة الشؤون السياسية للجنة المركزية لحزب "العمال" الحاكم فى كوريا الشمالية.

وتقدم كيم فى الخطاب بتعازيه الحارة ومواساته لذوى المتوفيين بسبب الفيروس، وأبلغ تحياته القلبية لجميع أعضاء الحزب والكوادر الطبية الذين يسعون لمحاربة الوباء.

ويفسر المراقبون الكوريون الجنوبيون بأن إرسال بيونج يانج دعما ماليا إلى الصين، على الرغم من الوضع الاقتصادى الصعب بها، يعكس مدى اعتزاز كوريا الشمالية بعلاقتها مع الصين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى مقاطعة تايوان.

وفى سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأحد، اكتمال أعمال بناء مستشفى "هوهشنشان" لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك فى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن المستشفى، الذى بدأت أعمال تشييده فى 25 يناير الماضي، أصبح جاهزا لاستقبال المصابين بالفيروس اعتبارا

من غد الاثنين، وأن الطواقم الطبية التى ستشغل المستشفى تتضمن 1400 من العاملين الطبيين بجيش التحرير الشعبى الصيني.

تبلغ مساحة مستشفى "هوهشنشان" فى حى "تسايديان" بمدينة "ووهان" 34 ألف متر مربع، ويتسع إلى ألف سرير، فيما من المقرر أن يستفيد المستشفى من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" فى بكين الذى لعب دورا مهما فى حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.