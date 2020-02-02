ربة منزل تقتل ابن شقيقتها لرغبته بإقامة علاقة غير شرعية معها بشبرا الخيمة

قامت ربة منزل وزوجها بقتل نجل شقيقتها لمحاولته إقامة علاقة غير شرعية معها رغم رفضها لذالك، وفور علم زوجها طلب منها استدراجة ووضع منوم له وقتله وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمورقسم أول شرطة شبرا الخيمة، بتلقية بلاغا من عمليات النجده بالعثور على جثه لشخص بشارع عزيز المصرى - بيجام دائرة القسم حيث تبين أن الجثه لعامل بصيدلية 28 سنة، ومقيم بيجام دائرة القسم، ومسجى على جانب الطريق وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهريه بها.
تم العرض على اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، أن وراء إرتكاب الواقعه كل من خالة المجنى عليه وزوجها، وتم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة.
حيث قرر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعيه مع زوجته "خالة المجنى عليه" أكثر من مرة ورفضها لذلك وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له، ووضع أقراص منومه بداخلها وعقب غيابه عن الوعى قام بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وقام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها وبسؤال الثانية رددت ذات المضمون، وتحر ر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان قد أحالت نيابة شبين القناطر واقعة قيام ربة منزل بمساعدة نجلة خالتها بقتل زوجها مع سبق الأصرار والترصد والقاء جثتة بجوار مسكنة بمنطقة الطبالين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية إلى محكمة الجنايات للدائرة العاشرة برئاسة المستشار عزت حافظ.
بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن للقليوبية، اخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، من عمليات النجده بوجود جثة شخص ملقاه على جانب الطريق بمنطقة الطبالين ، بندر شبين ،دائرة مركز شبين القناطر.
علي الفور اخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائية.
بالإنتقال والفحص بمعرفه المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، تبين أن الجثة للمدعو "محمد. س .ع " 30 سنة، نجار ومقيم الطبالين، بندر شبين، دائرة المركز، مسجاه على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه ،مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى شبين القناطر ،والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال الفحص والتحري ومعاينة منزل المجني عليه ،تبين وجود أثار دماء علي مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم،وبمناقشة الأهلية ظهرت علي زوجة المجني عليه المدعوة "آية .ش . ا " سن 23 ربة منزل وأصل إقامتها أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة ومقيمة حالياً طرف زوجها بذات العنوان علامات الإرتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها ، أقرت بإرتكاب الواقعة، حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيره قرابة الشهرين علي غير رغبتها ورغماً عن رفضها الزواج منه، وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه.
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