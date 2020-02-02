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رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها يكشف أعراض فيروس كورونا.. صور

الأحد، 02 فبراير 2020 10:05 م
رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها يكشف أعراض فيروس كورونا.. صور ندوة حزب مستقبل وطن عن فيروس كورونا
كتب هشام عبد الجليل

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قال الدكتور مجدى عمر، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة بنها، إنه يجب ألا نمنح فيرس "كورونا" اهتمام أكبر من حجمه، فهو فيروس ضعيف وليس قوي والمشكلة أنه نوع متحور، وإنه يصيب الإنسان وبعض الحيوانات ويتسبب فى التهابات بالجهاز التنفسي والصدر، وبالتالي يمكن أن تصيب الإنسان عن طريق الحيوانات مثلما حدث فى الصين.
 
وأوضح الدكتور مجدى عمر، خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أن مدة الإصابة الفيروس للإنسان سبعة أيام، مؤكدا بأنه لا يوجد أى تخوفات من الأدوات التى يتم استهلاكها من الصين، لأنها تصل إلى مصر من الصين بعد سبعه أيام، وبالتالى لو كانت حتى تلك الأدوات تحمل الفيرس سيكون تم القضاء عليه، وستكون آمنة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة من إنسان إلى آخر خارج الصين، وأن كل حالات الإصابة التى نتجت عن طريق الإنسان حدثت داخل الصين فقط.
 
وأشار إلى أن فترة الحضانة للفيروس 14 يوما، ومن الممكن أن يتعرض الإنسان للعدوى خلال هذه الفترة، مطالبا بسرعة استشارة الطبيب إذا ظهرت على الشخص أي من العلامات سالفة الذكر، بعد اختلاطنا بشخص مصاب قادم من الدول المصابة بالفيروس، موضحا أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الرزاز.
 
 
وكشف أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية، أعراض الإصابة بالفيروس وقال هى: "الرشح، الحكة، وارتفاع درجات الحرارة، والتى قد تصل إلى 40 درجة، بجانب حدوث بعض المضاعفات لبعض الأشخاص من أصحاب المناعه الضعيفة، والتى تتخطى أعمارهم 60 عاما أو أقل من خمسة أعوام، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتسبب الفيروس في حدوث إلتهاب رئوي أو فشل الكليتين.
 
وطالب رئيس قسم الأمراض الصدرية، المواطنين باستعمال وسائل الوقاية البسيطة، كغسيل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، مؤكدا أنه كلما كان لدينا جهاز مناعة قوي، يكون لدينا القدرة على مواجهة الفيرس، متابعا: "طول ما جهاز المناعة قوي يصعب على الفيروس أن يدخل الجسم".
 
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي، حول " فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، والدكتور مجدي عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها، والدكتور أحمد الغندور، الأستاذ بقسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.
 
وشارك في الندوة النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المختلفة، وأعضاء أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، وأعضاء الحزب من محافظات، القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.
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