رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات المجلس التنفيذي لاتحاد العالم الإسلامى

المنوفية -محمد فتحى

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، انطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والتى تستضيفها جامعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 2 و 3 فبراير 2020، والتى شارك فى افتتاحها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والدكتور أحمد بن سالم العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر العام للاتحاد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، ومديري وممثلي الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي.

ويناقش المجلس تقريراً للأمين العام للاتحاد، عن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد بين دورتي المجلس الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتقرير المالي للاتحاد لسنة 2019، كما سيناقش المجلس تقريراً للأمين العام حول وضعية الاتحاد وآفاقه المستقبلية، ومناقشة طلبات انضمام عدد من الجامعات في دول العالم الإسلامي إلى الاتحاد، الذى يضم فى عضويته حتى الآن 347 جامعة ومعهداً عالياً.



وقام رئيس الجامعة فى ختام حفل الافتتاح بإهداء درع الجامعة إلى الأمين العام للاتحاد، والتقى على هامش الحفل بقناة الشارقة للحديث عن ماتم خلال الاجتماع، ودور المجلس التنفيذى فى مواجهة التحديات التى تواجه تطور التعليم العالى، والمساهمة فى تعزيز القدرات العلمية للجامعات، وتمكين الجامعات الأعضاء، وتسليط الضوء على أنشطتها وإبراز قدراتها وتطلعاتها.

وفازت جامعة المنوفية المركز الأول، في لعبة تنس الطاولة، ضمن فعاليات الملتقى الرياضي للطلاب الوافدين العرب الذي تنظمه جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بمشاركة أكثر من 20 جامعة مصرية ونجح الطالب الفلسطيني حبيب رائف الكركي، بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة المنوفية في الفوز بالميدالية الذهبية عقب تغلبه على لاعب جامعة المنصورة خلال الدور الختامي وقد فاز الطالب في جميع مبارياته حيث تغلب علي جامعة بنها وجامعة حلوان والجامعة الروسية وجامعة المنصورة في النهائي التي حازت علي الميدالية الذهبية في العام الماضي.

وشاركت جامعة المنوفية خلال الملتقى الرياضي، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في لعبتي كرة القدم وتنس الطاولة، بوفد مكون من 7 طلاب فلسطينيين من كلية الطب البشري، وهم أشرف عارف حسن، وعبد الحي محمد سالم، والشقيقان خليل رائف الكركي، وحبيب رائف الكركي، وصلاح الدين العايدي، وموسى أحمد خليفه، ورائد عصام المشهراوي، وذلك بتنظيم مشترك بين إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، برئاسة أسامة مدين، وإدارة الوافدين بالجامعة برئاسة غادة أبو السعود وأعرب الدكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في لعبة التنس خلال ذلك الملتقى الرياضي، حيث أشاد بالطالب الحاصل على اللقب وتمنى له مزيد من التفوق وحصد الجوائز والماليات في الملتقيات القادمة.

وترأس وفد الجامعة محمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة، وأشرف على الوفد وأحمد محمد سيف من إدارة النشاط الإجتماعي وأشار محمد أبو الغار رئيس الوفد أن من المصادفات السعيدة أن يوافق اليوم عيد ميلاد اللاعب الفائز ببطولة تنس الطاولة والميدالية الزهبية حبيب رائف الكركي حيث أتم 23 عاما كل عام والطالب بخير.





