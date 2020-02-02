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رئيس الوزراء العراقى "المستقيل" يبلغ علاوى توقفه عن اتخاذ أى قرار من اليوم

الأحد، 02 فبراير 2020 09:25 م
رئيس الوزراء العراقى "المستقيل" يبلغ علاوى توقفه عن اتخاذ أى قرار من اليوم رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدي
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أبلغ رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بتوقفه عن أية لقاءات أو قرارات مهمة واستراتيجية مستحدثة وغير مدرجة حاليا في جدول أعماله اعتبارا من اليوم .وأكد عبد المهدي في تصريحات أوردتها قناة "السورمية نيوز" اليوم ، الأحد،  دعمه الكامل لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علاوي.

وبحث الجانبان عملية انتقال سلس للسلطة تراعى فيه الشروط الدستورية والديمقراطية كافة، ولدعم الحكومة المقبلة وإنجاح عملية وضع وتنفيذ منهاجها الوزاري.

من جهة أخرى ، اندلعت اليوم، مظاهرات فى عدد من مدن العراق الجنوبية، وذلك احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك وفق خبر عاجل لوسائل الإعلام، حيث كان محمد توفيق علاوى، رئيس وزراء العراق الجديد، أكد إنه يتعهد بتشكيل تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة، موضحاً أنه يجب إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين وفقاً للدستور والقانون، كما أنه سيشرف على الحوار بنفسه.

 

وتابع خلال كلمه له بعد توليه تشكيل الحكومة الجديدة، أنه يعهد بحماية المظاهرات السلمية ومكافحة الفساد، كما تعهد أتعهد بتحقيق الأمن وحصر السلاح بيد الدولة وحماية المتظاهرين، وحماية العملية الانتخابية والوقوف بوجه أي تدخل خارجي.

 

وقال التلفزيون العراقى، إن الرئيس العراقى برهم صالح كلف أمس السبت، محمد توفيق علاوى برئاسة الوزراء، لينهى أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، وسيدير علاوى البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة، ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

 

 


العراق

رئيس الوزراء العراقى

عادل عبد المهدى

محمد علاوى

مظاهرات العراق

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