رئيس أكاديمية البحث العلمى: مشروع تمكين المرأة يستهدفت 5 محافظات

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى فى كلمته اليوم خلال ويعد مؤتمر Women-UP أن مشروع "تمكين المرأة" هو مشروع متعدد الأهداف لتعزيز مشاركة المرأة فى الحياة العامة والشمولية الاقتصادية فى مصر من خلال تعظيم دور الشركات الناشئة والشركات الصغيرة اجتماعيًا واقتصاديًا، وأن هذا المشروع سينفذ فى أربع محافظات مختلفة فى مصر بخلاف محافظة سوهاج، وهم (الشرقية، أسيوط، القاهرة، جنوب الوادي)، من خلال 20 دورة تدريبية وجلسات تعليمية معلوماتية، ودعم أكثر من 80 مشروعا متناهى الصغر التى تقوم عليها المرأة، واحتضان 20 مشروعا على الأقل للمرأة المصرية، وذلك من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" الذى اطلقته الأكاديمية منذ عام 2015 .

وأوضح أنه تم من خلال "انطلاق" فى المرحلة الأولى انشاء 19 حاضنة تكنولوجية فى مختلف انحاء البلاد وتم احتضان نحو 93 شركة ناشئة وتخريج 69 شركة تكنولوجية ناشئة، واستكمالًا لإنجازات برنامج "انطلاق" فان الأكاديمية أطلقت المرحلة الثانية لاستكمال إنشاء حاضنات جديدة فى تخصصات جديدة فى أماكن جغرافية جديدة حتى يتمكن البرنامج من تقديم خدماته فى جميع أنحاء الجمهورية، ويحصل رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين المقبولين فى منح الاحتضان على تدريب متخصص ودعم فنى ودعم مادى يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة.

واضاف صقر أن برنامج "تمكين المرأة" يهدف أيضًا إلى تطوير السياسات الخاصة بتفعيل دور المرأة فى منظومة التنمية التكنولوجية عن طريق إشراك المسئولين فى وضع السياسات والفاعلين الرئيسيين فى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنظيم خمسة اجتماعات وطنية لتحليل وتقييم الوضع الحالى للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال فى مصر.

ويتعاون أيضًا برنامج "تمكين المرأة" مع المبادرة الرئاسية الجديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة وباقى المبادرات القومية التى تهدف إلى تمكين المرأة، وتقدم المبادرة العديد من الخدمات كتشجيع رواد الأعمال من النساء وشرائح المجتمع؛ الأكثر احتياجًا للمهارات التكنولوجية والعلمية لخلق فرص عمل جديدة من خلال نهج علمى مبنى على التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبى، وإتاحة فرص تنموية فى القطاعات الصناعية فى مصر فى مجالات المياه والطاقة والغذاء من خلال الابتكارات المجتمعية، إلى جانب تحديد أفضل الممارسات وأفضل النماذج للأنشطة المتميزة التى تقوم بها المرأة فى مجالات الزراعة والغذاء والمياه، والاستفادة من الاستراتيجيات الحالية وجهود المجالس ذات الصلة لدعم الشراكات المختلفة فى منظومة التنمية التكنولوجية وهذه المبادرة توفر أيضًا برنامجًا شاملًا لبناء القدرات بما فى ذلك التدريب على القيادة والإرشاد والدعم الفني.

جاء ذلك على هامش فاعليات مؤتمر "تمكين المرأة"، واقيمت الفاعليات فى المركز الإقليمى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجزيرة قرمان بمحافظة سوهاج، وهى المبادرة الوطنية التى اطلقتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى فبراير 2018، وتستهدف ريادة الأعمال للمرأة مع تعزيز القدرات المحلية من خلال مجموعة من التدابير التى تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية فى مصر.

حيث وافتتح المؤتمر الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وبحضور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة سحر وهبى، رئيس المجلس القومى للمرأة بسوهاج، السفيرة الدكتورة نجوى ابراهيم، رئيس المؤسسة المصرية الإفريقية لتنمية المرأة، وبعض السادة أعضاء البرلمان بمحافظة سوهاج، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، ونخبة من المهتمين بمجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويعد مؤتمر Women-UP خطوة إلى استكشاف وتشجيع النماذج الناجحة وأفضل الممارسات من تمكين المرأة فى مجال الأعمال فى مصر وخاصة صعيد مصر، وبالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية فى سوهاج لتنمية إقليم جنوب الصعيد لتعظيم تأثير مشروع Women-UP ويتضمن البرنامج المرحلة النهائية لاختيار الفائزات من خلال مشروع Women-UP وذلك لاحتضان الأفكار المميزة ودعمها فنيًا وماديًا.