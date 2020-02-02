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رئيسة مجلس النواب فى البحرين: الشباب سفراء للوطن بمبادراتهم الإنسانية

الأحد، 02 فبراير 2020 05:11 م
رئيسة مجلس النواب فى البحرين: الشباب سفراء للوطن بمبادراتهم الإنسانية خلال إستقبال رئيسة مجلس النواب للشباب
وكالات

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أشادت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالمملكة البحرينية، بالمبادرات الحضارية والإنسانية للشباب البحرينى، التى تبرز مكانة مملكة البحرين دوليا، وتسهم فى نشر الثقافة البحرينية الأصيلة، الداعية للسلام والتعايش والتسامح، تحقيقا لتطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

ووفقا لوكالة الانباء البحرينية، جاء ذلك خلال استقبال رئيسة مجلس النواب اليوم، بحضور النائب عبدالله الدوسرى رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة، الشاب البحرينى يعقوب يوسف، والصحفى عادل محسن، والشاب جلبرتو روساس.

وأعربت عن تقديرها وإعجابها بمبادرة الشاب البحريني يعقوب يوسف، الذى قام بزيارة تطوعية خيرية إلى جمهورية البيرو الصديقة، وتقديم المساعدة والعمل الخيرى لأحد أطفال البيرو، وما حظي به من إشادة وتقدير واهتمام من جمهورية البيرو، وتعزيزا للعلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكدت معاليها أن الشباب البحرينى بمبادراتهم الإبداعية وأفكارهم المتميزة، وحسن استثمارهم للوسائل الإعلامية والإلكترونية، فى ظل الاهتمام الرفيع والحرص المستمر، من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطنى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لدعم الشباب البحرينى فى مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الشاب يعقوب يوسف عن بالغ اعتزازه وتقديره لجهود واهتمام رئيسة مجلس النواب فى دعم الشباب البحرينى، وحرصها الرفيع على رعاية البرامج والمبادرات الشبابية التي تبرز مكانة مملكة البحرين الحضارية محليا ودوليا.

 


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